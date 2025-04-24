Сериал «Венздей» продолжается: когда выйдет второй сезон

Во вторник, 23 апреля, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер к долгожданному второму сезону сериала Венздей с Дженой Ортегой в главной роли. Также стало известно, когда ожидать продолжения истории, премьера которой состоялась в 2022 году и полюбилась многим зрителям.

Дженна Ортега в роли Уенздей Адамс

Второй сезон будет состоять из двух частей: первая выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября.

События второго сезона будут разворачиваться в академии "Невермор", а Дженна Ортега вернется к роли Венздей Аддамс, которая попытается воспрепятствовать убийству и разгадать тайну, связанную с ее родителями.

Джена Ортега стала продюсером второго сезона. К ней присоединились Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклай), Муса Мостафа (Юджин), Джорджи Фармер (Аякс), Виктор Доробанту (Вещь), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиция Адамс), Луис Гусман (Гомес) Адамс) и т.д.

Во втором сезоне также появятся новые актеры: Стив Бушеми, Билли Пайпер, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор и другие. Загадочную роль сыграет певица Леди Гага.

Режиссером сериала снова стал легендарный Тим Бертон вместе с Пако Кабезасом и Анджелой Робинсон.

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