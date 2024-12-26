Сериал "Игра в кальмара 2" имеет сцену после титров: какое объяснение

Второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара" закончился не только драматическим финалом, но и интригующей сценой после титров. В последней седьмой серии сезона есть короткое 15-секундное видео, которое открывает новые детали опасных игр и оставляет фанатов в предвкушении того, что может состояться в третьем сезоне.

В сериале "Игра в кальмара 2" сцена после титров намекает на новый сезон Фото: Netflix

Что происходит в сцене после титров

В финальной сцене после титров сериала "Игра в кальмара 2" показаны три игрока с номерами 096, 100 и 353, которые приближаются к знакомой роботизированной кукле Янг-Хи, которая использовалась в игре "Красный свет, зеленый свет". Ее функция осталась неизменной: обнаруживать движение игроков и направлять снайперов для смертной казни.

Однако на этот раз появляется еще одна кукла, похожая на мальчика, который стоит напротив Янг-Хи. Эта новая фигура намекает на изменение правил игры. В момент, когда уличный свет меняется с красного на зеленый, зрителям становится понятно, что игры не завершились – они только изменились.

"Игра в кальмара 2" сцена после титров намекает на новый сезон. Фото: Netflix

Что значит сцена после титров для 3-го сезона сериала "Игра в кальмара"

Вероятно, сцена после титров показывает начало нового этапа игры. Исходя из того, на чем остановился сериал, возможно, что всем участникам придется вернуться к борьбе за свою жизнь на арене. Нам придется дождаться 2025 года, чтобы увидеть, что произойдет. Однако уже точно известно, что новые игры будут еще более опасными и кровавыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сюжете второго сезона сериала "Игра в кальмара".

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