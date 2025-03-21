Самые сексуальные аниме-девушки всех времен: рейтинг фанатов

Аниме всегда славилось своими яркими и харизматическими персонажами, особенно женскими образами, которые завоевали сердца миллионов фанатов по всему миру. Некоторые героини стали настоящими иконами жанра, сочетая изящный дизайн, яркие характеры и незабываемый стиль.

Самые сексуальные девушки персонажи в аниме. Фото из открытых источников

Ресурс Ranker составил рейтинг самых сексуальных аниме-девушек, основанный на 3,3 миллиона голосов. Вот топ 10 самых красивых аниме-героинь по версии фанатов.

1. Йор Форджер (Yor Forger) – "Семья шпиона"

Фото: Wit Studio, CloverWorks

На первом месте в рейтинге самых привлекательных аниме-девушек оказалась Йор Форджер, известная как Терниста Принцесса. Днем она заботливая приемная мать, а ночью – профессиональная наемная убийца. Ее нежность в сочетании с опасными навыками и грацией сделали персонаж культовым среди фанатов.

2. Риас Гремори (Rias Gremory) – "Старшая школа демонов"

Фото: TNK / Fair Use

Наследница аристократического клана демонов и одновременно одна из самых ярких героинь аниме. Ее огненные красные волосы, харизматическая личность и уверенность делают ее любимицей среди зрителей.

3. Акено Химэдзима (Akeno Himejima) — "Старшая школа демонов"

Фото: TNK

Еще одна представительница этого аниме, привлекающая элегантностью и соблазнительным характером. Она сильная, загадочная и в то же время умеет быть нежной и неотразимой.

4. Курока (Kuroka) – "Старшая школа демонов"

Фото: TNK

Одна из самых опасных преступниц в подземном мире, но именно ее дикая харизма и кошачьи черты привлекают фанатов.

5. Тидзуру Мидзухара (Chizuru Mizuhara) – "Девушка напрокат"

Фото: TMS Entertainment

Внешне она нежная, изящная и всегда спокойная, но за этим образом скрывается целеустремленная и сильная девушка, идущая к своей мечте.

6. Эмилия (Emilia) – "Жизнь в альтернативном мире с нуля"

Фото: White Fox

Полувельфийка с длинными серебристыми волосами и нежными фиолетово-голубыми глазами. Ее изысканный стиль и доброе сердце покорили зрительские сердца по всему миру.

7. Макима (Makima) — "Человек-бензопила"

Фото: MAPPA

Одна из самых загадочных и опасных героинь. Ее спокойный, но манипулятивный характер, а также непревзойденный стиль сделали Макиму культовой среди фанатов аниме.

8. Нами (Nami) – "Ван Пис"

Фото: Toei Animation

Умная, очаровательная и независимая. Нами – одна из самых любимых героинь длительного аниме "One Piece", известная острым умом и безупречным чувством стиля.

9. Эсдес (Esdeath) – "Убийца Акаме"

Фото: White Fox

Одна из самых сильных и опасных воительниц, которая в то же время носит изящную внешность и несокрушимый характер.

10. Юки Асуна (Asuna Yuuki) — "Искусство меча онлайн"

Фото: A-1 Pictures

Главная героиня "Искусство меча онлайн" покоряет изяществом, отвагой и добрым сердцем. Она – настоящий воин в виртуальном мире, способный бороться за свои идеалы.

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