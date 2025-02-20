В 2025 году на экраны вернутся любимые герои, а также появятся новые увлекательные истории, которые заставят нас погрузиться в мир фантастики, драмы и приключений. От "Андорра" до "Очень странных дела" — портал "Комментарии" подготовил подборку самых ожидаемых сериалов 2025 года.

Самые ожидаемые сериалы 2025 года

Разрыв (2 сезон)

Дата выхода: 17 января 2025 года

Платформа: Apple TV

Научно-фантастический триллер "Разрыв" вернулся со вторым сезоном, обещающим раскрыть еще больше тайн о компании Lumon и ее странном эксперименте с разделением личности. Главные герои борются за свою идентичность и пытаются понять, что происходит.

Андор (2 сезон)

Дата выхода: 22 апреля 2025 года

Платформа: Disney

Второй сезон "Андора", спин-оффа "Звездных войн", расскажет о дальнейших шагах Кассиана Андорра на пути его борьбы с Империей. В новом сезоне можно будет увидеть становление героя, его мотивацию и первые шаги по созданию повстанческого движения.

Последние из нас (2 сезон)

Дата выхода: апрель 2025 года

Платформа: Max

Долгожданное продолжение постапокалиптической драмы "Последний из нас" вернется на экраны после двухлетнего перерыва. Зрители снова встретятся с Джоэлом и Элли, которые продолжат свое путешествие по миру, разрушенному эпидемией. Их отношения станут еще сложнее, а мир вокруг – еще более опасным.

Игра в кальмара (3 сезон)

Дата выхода: 27 июня 2025 года

Платформа: Netflix

После успеха первых двух сезонов "Игра в кальмара" вернется с новыми смертельными играми и неожиданными поворотами сюжета. История третьего сезона – это прямое продолжение второго, где участники снова борются за выживание и узнают все больше об организаторах этих жестоких соревнований.

Очень странные дела (5 сезон)

Дата выхода: 14 августа 2025 года

Платформа: Netflix

Пятый сезон "Очень странных дел" станет заключительным в этой истории. Зрители снова встретятся с любимыми героями, которые будут бороться со злом из параллельного мира. Нас ждет грандиозная битва, которая решит судьбу Хокинса и его жителей.

Венздей (2 сезон)

Дата выхода: 2025 год

Платформа: Netflix

Во втором сезоне "Венздей" зрители снова погрузятся в готический мир Академии Невермор, где Венздей Аддамс продолжит свое обучение и расследование. Сюжет обещает стать еще темнее и запутаннее, а также раскрыть больше деталей о семье Аддамсов.

Черное зеркало (7 сезон)

Дата выхода: 2025 год

Платформа: Netflix

После продолжительного перерыва антология "Черное зеркало" вернется с новыми историями, которые заставят нас задуматься о том, как технологии влияют на нашу жизнь и общество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 самых ожидаемых фильмах 2025 года.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших сериалах 2024 года по версии Metacritic.