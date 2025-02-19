Самые ожидаемые мультсериалы 2025 года: от Человека-паука до "Глаз Ваканды"

В 2025 году выйдут долгожданные новинки, спин-оффы известных франшиз и оригинальные истории, которые заставят нас погрузиться в увлекательный мир анимации. От приключений "Человека-паука" к исследованию мифологии Ваканды — портал "Комментарии" подготовил подборку самых ожидаемых мультсериалов 2025 года.

Самые ожидаемые мультсериалы 2025 года

Человек-паук: Год первый (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

Дата выхода: 29 января 2025 года

Мультсериал расскажет о первых шагах Питера Паркера по пути к тому, чтобы стать Человеком-пауком в киновселенной Marvel. Сюжет обещает показать становление героя, его первые победы и поражения, а также больше рассказать о школьной жизни Питера Паркера и его отношениях с друзьями.

Обычные побочки (Common Side Effects)

Дата выхода: 2 февраля 2025 года

Бывшие товарищи по лаборатории Маршалл и Фрэнсис открывают сговор с участием крупной фармацевтической компании и правительства. Они пытаются раскрыть правду о секрете редкого гриба, который может содержать лекарство от всех болезней, но сталкиваются с опасными препятствиями на своем пути.

Победа или поражение (Win Or Lose)

Дата выхода: 19 февраля 2025 года

Мультсериал Pixar расскажет о софтбольной команде средней школы, где каждый эпизод сосредотачивается на другом члене команды. Таким образом, зрители смогут увидеть их эмоции, переживания и перспективы, ведущие к решающей игре чемпионата.

Дьявол может плакать (Devil May Cry)

Дата выхода: Апрель 2025 года

Анимационная адаптация популярной франшизы видеоигр Devil May Cry расскажет о насыщенных приключениях Данте, который борется с демонами, чтобы защитить Землю. Фанатов игры и любителей мультсериалов ожидают увлекательные сражения, харизматические персонажи и неожиданные повороты сюжета.

Глаза Ваканды (Eyes Of Wakanda)

Дата выхода: 6 августа 2025 года

Мини-сериал из четырех частей "Глаза Ваканды" исследует историю малоизвестной Ваканды, в частности Хатут Заразе — группа могущественных воинов, выполнявших опасные миссии на протяжении истории страны. Сериал раскроет мифологию Ваканды и историю Черной Пантеры.

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