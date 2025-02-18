Самые ожидаемые мультфильмы 2025 года

В 2025 году на экраны выйдут долгожданные продолжения мультфильмов "Зверополисс 2" и "Поганцы 2", обновленные приключения из мира "Смурфиков" и новая оригинальная история от студии Pixar о мальчике в космосе "Элио". Портал "Комментарии" подготовил подборку самых ожидаемых мультфильмов 2025 года.

Мультфильмы 2025 года

Элио

Режиссер: Эдриан Молина

Дата выхода: 13 июня

Научно-фантастический мультфильм от Pixar расскажет о мальчике, который попадает в мир инопланетян и ошибочно считается послом Земли. "Элио" — это оригинальная история, наполненная юмором, приключениями и глубоким смыслом. Зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и невероятной визуальной частью, которая всегда отличала работы Pixar.

Колхоз животных

Режиссер: Энди Серкис

Дата выхода: 11 июля

Экранизация аллегорической повести Джорджа Оруэлла "Колхоз животных" расскажет историю животных, восстающих против своих угнетателей. Мультфильм обещает стать не просто развлечением для детей, но и заставит задуматься о тоталитаризме и человеческой природе.

Смурфики

Режиссер: Крис Миллер

Дата выхода: 18 июля

В новом мультфильме о Смурфиках нас ждет увлекательное путешествие в реальный мир, где Смурфетта и ее друзья должны будут спасти папу Смурфа, похищенного злыми волшебниками. Мультфильм обещает быть полон юмора, приключений и магии, а также рассказать о важности дружбы и веры в себя.

Поганцы 2

Режиссер: Пьер Перифель

Дата выхода: 1 августа

Успех первой части "Поганцев" не оставил сомнений в том, что продолжение не заставит себя ждать. Во второй части мы снова встретимся с любимыми антигероями, которые пытаются обрести доверие и признание в своей новой жизни как хорошие парни. Однако их извлекают из пенсии и заставляют выполнить "последнюю задачу" против отряда преступников, состоящего исключительно из женщин, являющихся фанатами предыдущих "подвигов" поганцев.

Зверополис 2

Режиссер: Джаред Буш, Байрон Говард

Дата выхода: 26 ноября

Долгожданное продолжение "Зверополиса" вернет нас в увлекательный мир животных, где главные герои, крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд, снова приступят к расследованию сложного дела. На этот раз они будут исследовать сообщество рептилий, обещающих расширить границы знакомого нам мира и добавить новых колоритных персонажей.

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