Самые ожидаемые фильмы 2025 года: кинопремьеры, которые нельзя пропустить

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Амбарцумян Анна
2025 год обещает стать настоящим праздником для киноманов. На большие экраны выйдут долгожданные продолжения известных франшиз, оригинальные истории талантливых режиссеров и экранизации популярных книг. "Комментарии" собрали подборку самых ожидаемых фильмов в следующем году.
Кинопремьеры 2025 года. Фото: comments.ua
Режиссер: Джеймс Ганн
Премьера: 11 июля 2025 года
Новый фильм о Супермене расскажет о молодых годах Кларка Кента, его становлении как супергерое и борьбе с Лексом Лютором. Главную роль исполнит Дэвид Коренсвит, а фильм обещает новый взгляд на известную историю.
Режиссер: Джаред Гесс
Премьера: 4 апреля 2025 года
Экранизация популярной видеоигры перенесет зрителей в пиксельный мир, где группа друзей постарается выжить и найти путь домой. Фильм обещает быть увлекательным приключенческим экшеном для всей семьи.
Режиссер: Джулиус Она
Премьера: 14 февраля 2025 года
Сэм Уилсон, новый Капитан Америка, сталкивается с глобальными угрозами и политическими интригами. Фильм исследует его адаптацию к новой роли и связанной с ней ответственности.
Режиссер: Рубен Флейшер
Премьера: 14 ноября 2025 года
Третья часть популярной серии о команде иллюзионистов, использующих свои навыки для разоблачения коррупции. Ожидается возвращение любимых персонажей и новые увлекательные трюки.
Режиссер: Лен Вайзман
Премьера: 6 июня 2025 года
Спин-офф серии "Джон Вик", рассказывающая о молодой балерине, которая становится наемной убийцей, стремясь отомстить за смерть своей семьи. Главную роль играет Ана де Армас.
Режиссер: Кристофер МакКуорри
Премьера: 22 мая 2025 года
Восьмая часть шпионской серии с Томом Крузом в роли Итана Ганта. Фильм обещает завершить основную сюжетную линию и поразить зрителей невероятными трюками и экшеном.
Режиссер: Мэтт Шекман
Премьера: 25 июля 2025 года
Ребут знаменитой супергеройской команды от Marvel. Фильм расскажет о происхождении Рида Ричардса, Сью Шторм, Джонни Шторма и Бена Гримма, а также их борьбе с Доктором Думом.
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