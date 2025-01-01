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Самые ожидаемые фильмы 2025 года: кинопремьеры, которые нельзя пропустить

Кинопремьеры 2025 года откроются новым фильмом от Marvel

сегодня, 18:00
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Амбарцумян Анна








2025 год обещает стать настоящим праздником для киноманов. На большие экраны выйдут долгожданные продолжения известных франшиз, оригинальные истории талантливых режиссеров и экранизации популярных книг. "Комментарии" собрали подборку самых ожидаемых фильмов в следующем году.

Самые ожидаемые фильмы 2025 года: кинопремьеры, которые нельзя пропустить

Кинопремьеры 2025 года. Фото: comments.ua

"Супермен: Наследие"

Режиссер: Джеймс Ганн

Премьера: 11 июля 2025 года

Новый фильм о Супермене расскажет о молодых годах Кларка Кента, его становлении как супергерое и борьбе с Лексом Лютором. Главную роль исполнит Дэвид Коренсвит, а фильм обещает новый взгляд на известную историю.


"Майнкрафт: Фильм"

Режиссер: Джаред Гесс

Премьера: 4 апреля 2025 года

Экранизация популярной видеоигры перенесет зрителей в пиксельный мир, где группа друзей постарается выжить и найти путь домой. Фильм обещает быть увлекательным приключенческим экшеном для всей семьи.


"Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Режиссер: Джулиус Она

Премьера: 14 февраля 2025 года

Сэм Уилсон, новый Капитан Америка, сталкивается с глобальными угрозами и политическими интригами. Фильм исследует его адаптацию к новой роли и связанной с ней ответственности.


"Иллюзия обмана 3"

Режиссер: Рубен Флейшер

Премьера: 14 ноября 2025 года

Третья часть популярной серии о команде иллюзионистов, использующих свои навыки для разоблачения коррупции. Ожидается возвращение любимых персонажей и новые увлекательные трюки.


"Балерина"

Режиссер: Лен Вайзман

Премьера: 6 июня 2025 года

Спин-офф серии "Джон Вик", рассказывающая о молодой балерине, которая становится наемной убийцей, стремясь отомстить за смерть своей семьи. Главную роль играет Ана де Армас.


"Миссия невозможна: Финальная расплата"

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Премьера: 22 мая 2025 года

Восьмая часть шпионской серии с Томом Крузом в роли Итана Ганта. Фильм обещает завершить основную сюжетную линию и поразить зрителей невероятными трюками и экшеном.


"Фантастическая четверка: Первые шаги"

Режиссер: Мэтт Шекман

Премьера: 25 июля 2025 года

Ребут знаменитой супергеройской команды от Marvel. Фильм расскажет о происхождении Рида Ричардса, Сью Шторм, Джонни Шторма и Бена Гримма, а также их борьбе с Доктором Думом.


Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с наступлением декабря мы снова погружаемся в атмосферу празднования, а теплые огоньки гирлянд и аромат свежеиспеченного печенья приглашают нас к уютным вечерам. Что может добавить праздничное настроение лучше, чем просмотр любимых рождественских фильмов. Предлагаем вам подборку из 10 фильмов , которые способны согреть сердце и создать особую атмосферу Рождества в любом доме.



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Источник: https://comments.ua/ua
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