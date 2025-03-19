Самые большие мифы о шпионах, в которые мы верим благодаря кино

Киноиндустрия давно сформировала представление о шпионах как о действующих в тени харизматичных одиночках, который всегда носят оружие, устраивают эффектные перестрелки и безнаказанно уничтожают врагов. В действительности шпионская деятельность выглядит совсем по другому.

Мифы о шпионах в кино. Фото из открытых источников

Голливудские клише, десятилетиями закреплявшиеся в популярной культуре, имеют мало общего с обыденностью разведки. Портал "Комментарии" подготовил самые распространенные мифы о шпионах, в которые мы верим благодаря кино.

1. Им запрещено рассказывать, где они работают

Киномиф: шпионы никогда и никому не могут рассказать, чем занимаются, даже самым близким людям. Они ведут двойную жизнь, скрывая свою подлинную личность.

Реальность: хотя многие детали их работы засекречены, агенты разведки могут открыто говорить о своем месте работы. Например, работники ЦРУ нередко сообщают семье, что работают в разведке, но без конкретики по своей деятельности. Более того, они могут даже привозить сувениры из командировок.

2. Они имеют "лицензию на убийство"

Киномиф: шпионы получают полную свободу действий и могут ликвидировать любого, кто становится им на пути.

Реальность: миф о "лицензии на убийство" происходит из романов о Джеймсе Бонде. На самом деле, ни MI6, ни ЦРУ не имеют права на произвольное применение смертельной силы. По словам бывших сотрудников британской разведки, их деятельность строго регламентирована законом и не предусматривает убийства.

3. Они участвуют в скоростных погонях и перестрелках

Киномиф: шпионы регулярно убегают от преследователей, участвуют в зрелищных перестрелках и невероятных автомобильных погонях.

Реальность: на самом деле агенты разведки почти никогда не используют оружие. Бывший офицер ЦРУ Роберт Бер вспоминал, что использовал пистолет на некоторых заданиях, но в реальных ситуациях правило было простое: "если вас обстреливают, все что вы делаете, это берете оружие и бежите".

4. Вся сверхсекретная информация содержится на USB-флэшке

Киномиф: шпионы получают данные через USB-накопители, диски или традиционные бумажные документы.

Реальность: использование таких простых носителей информации крайне рискованно. Бывшая сотрудница ЦРУ Эмили Брэндвин отмечала, что флешки никогда не используются для передачи секретных данных. Реальные агенты применяют гораздо более сложные методы хранения и передачи информации, в частности, специальные зашифрованные устройства.

5. Шпионы разных стран устраняют друг друга

Киномиф: разведчики постоянно охотятся за агентами враждебных государств и ликвидируют их при первой возможности.

Реальность: по словам вербовщика ЦРУ Флетчера Дрисколла, шпионы не убивают друг друга, ведь это могло бы привести к бесконтрольной эскалации конфликта. В случае разоблачения иностранного агента его обычно депортируют или обменивают на своих шпионов, задержанных в других странах.

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