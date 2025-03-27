С момента выхода сериала "Офис" прошло 20 лет: как изменились актеры

Сериал "Офис" отмечает свой 20-летний юбилей с момента выхода первой серии в марте 2005 года. За девять сезонов и 204 эпизода шоу стало культовым, создало множество мемов и запустило карьеры многих актеров. Как изменились ключевые герои сериала "Офис" за эти два десятилетия.

Сериал "Офис". Фото из открытых источников

Стив Карелл – Майкл Скотт

После роли неуклюжего, но харизматичного босса Майкла Скотта, Стив Карелл добился значительных успехов в киноиндустрии. Он сыграл в драматических фильмах, таких как "Охотник на лис" и "Хороший мальчик", а также в комедиях "Игра на понижение" и "Власть". Кроме актерства Карелл попробовал себя как продюсер и режиссер, получив признание критиков за сериал "Пациент".

Рейн Уилсон — Двайт Шрут

Рейн Уилсон, известный по роли эксцентричного Двайта Шрута, активно занимается как актерской деятельностью, так и филантропией. Он основал медиакомпанию SoulPancake, создающую вдохновляющий контент. Уилсон появился в сериалах "Мама" и "Звездный путь: Дискавери", а также озвучивал персонажей в анимационных проектах "Харли Квинн" и "Звездный путь: Нижние палубы".

Джон Красински — Джим Халперт

Джон Красински превратился из милого продавца Джима Халперта во влиятельного актера Голливуда. Он дебютировал как режиссер и главный актер в фильме ужасов "Тихое место" и его сиквеле, которые стали кассовыми хитами. Во время пандемии Красински создал ютуб-сериал "Некоторые хорошие новости", чтобы поднять настроение зрителям. Также он снимался в шпионском триллере "Джек Райан" на Amazon Prime.

Дженна Фишер — Пэм Бизли

Дженна Фишер, сыгравшая доброжелательную и творческую Пэм Бизли, продолжила карьеру в телевидении и кино. Она снялась в сериале "Разойтись вместе". Вместе с коллегой по "Офису" Анджелой Кинси она ведет подкаст "Office Ladies", где обсуждает эпизоды сериала и делится закулисными историями.

Би Джей Новак — Райан Ховард

Би Джей Новак, известный по роли амбициозного Райана Ховарда, сосредоточился на писательстве и режиссуре. Он опубликовал сборник рассказов "Еще одна вещь" и снял фильм "Месть", вышедший в 2022 году. Новак также создал сериал-антологию "The Premise" для FX.

Минди Калинг — Келли Капур

Минди Калинг, сыгравшая модницу Келли Капур, стала одной из самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. Она создала и снялась в "Проект Минди", а также написала несколько бестселлеров. Ее последние проекты включают фильм "Восемь подруг Оушена" и роль в сериале "Утреннее шоу".

Эд Хелмс — Энди Бернард

Эд Хелмс, известный по роли энтузиаста Энди Бернарда, снялся в фильмах "Похмелье в Вегасе" и "Корпоративные животные". Он также озвучивал персонажей в анимационных сериалах "Конь Боджек" и "Дунканвилль". Хелмс является сотворцем и ведущим комедийного сериала "Резерфорд-Фоллз".

Анджела Кинси — Анджела Мартин

Анджела Кинси, сыгравшая суровую Анджелу Мартин, соведет подкаст "Office Ladies" вместе с Дженной Фишер. Она также появилась в ситкомах "Твоя семья или моя" и "Ненавистники отступают". После "Офиса", Кинси появлялась в "Высокой девушке" на Netflix, а также "Будь нашим шеф-поваром" от Disney+.

Брайан Баумгартнер — Кевин Малоун

Брайан Баумгартнер после роли добродушного и немного неловкого Кевина Малоуна продолжил карьеру в кино и на телевидении. Он снялся в сериалах "Красивые девушки" и "Мелисса и Джоуи", а также ведет подкаст "The Office Deep Dive", где берет интервью у коллег по сериалу.

Крид Бреттон — Крид Бреттон

Крид Бреттон, игравший эксцентричного сотрудника "Дандер Миффлин", имевшего такое же имя как и актер, продолжает заниматься музыкой. До актерской карьеры он был гитаристом группы The Grass Roots, и после "Офиса" вернулся к музыкальной деятельности, выпустив несколько альбомов.

Элли Кемпер – Эрин Хеннон

Элли Кемпер, присоединившаяся к "Офису" в более поздних сезонах в роли милой и наивной Эрин Хеннон, стала звездой собственного ситкома "Несокрушимая Кимми Шмидт" на Netflix. Она также снялась в фильмах "Шпионка" и "Сбежавшая невеста".

Мелора Хардин – Джен Левинсон

Мелора Хардин, сыгравшая строгую и амбициозную Джен Левинсон, продолжает карьеру на телевидении. Она появилась в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники", а также Хардин попробовала себя как режиссер.

Оскар Нуньез – Оскар Мартинес

Оскар Нуньез, сыгравший бухгалтера Оскара Мартинеса, продолжил карьеру в комедиях. Он появился в фильмах "Потерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом, а также в сериале "Бесстыдные".

Пол Либерштайн – Тоби Флендерсон

Пол Либерштайн не только сыграл сдержанного и часто игнорированного Тоби Флендерсона, но был одним из сценаристов и продюсеров "Офиса". После завершения шоу он работал над сериалом "Призраки", а также создал медицинскую драму "Ночная смена". Либерштайн продолжает писать сценарии и работает над новыми комедийными проектами.

Крейг Робинсон — Дэррил Филбин

Крейг Робинсон, сыгравший харизматичного Деррила Филбина, стал звездой нескольких популярных комедийных фильмов, в частности "Апокалипсис по голливудски" и "Машина времени в джакузи". Робинсон активно выступает как стендап-комик и гастролирует с собственными музыкальными шоу.

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