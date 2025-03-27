С момента выхода сериала "Офис" прошло 20 лет: как изменились актеры

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Slava Kot
Сериал "Офис" отмечает свой 20-летний юбилей с момента выхода первой серии в марте 2005 года. За девять сезонов и 204 эпизода шоу стало культовым, создало множество мемов и запустило карьеры многих актеров. Как изменились ключевые герои сериала "Офис" за эти два десятилетия.
Сериал "Офис". Фото из открытых источников
После роли неуклюжего, но харизматичного босса Майкла Скотта, Стив Карелл добился значительных успехов в киноиндустрии. Он сыграл в драматических фильмах, таких как "Охотник на лис" и "Хороший мальчик", а также в комедиях "Игра на понижение" и "Власть". Кроме актерства Карелл попробовал себя как продюсер и режиссер, получив признание критиков за сериал "Пациент".
Рейн Уилсон, известный по роли эксцентричного Двайта Шрута, активно занимается как актерской деятельностью, так и филантропией. Он основал медиакомпанию SoulPancake, создающую вдохновляющий контент. Уилсон появился в сериалах "Мама" и "Звездный путь: Дискавери", а также озвучивал персонажей в анимационных проектах "Харли Квинн" и "Звездный путь: Нижние палубы".
Джон Красински превратился из милого продавца Джима Халперта во влиятельного актера Голливуда. Он дебютировал как режиссер и главный актер в фильме ужасов "Тихое место" и его сиквеле, которые стали кассовыми хитами. Во время пандемии Красински создал ютуб-сериал "Некоторые хорошие новости", чтобы поднять настроение зрителям. Также он снимался в шпионском триллере "Джек Райан" на Amazon Prime.
Дженна Фишер, сыгравшая доброжелательную и творческую Пэм Бизли, продолжила карьеру в телевидении и кино. Она снялась в сериале "Разойтись вместе". Вместе с коллегой по "Офису" Анджелой Кинси она ведет подкаст "Office Ladies", где обсуждает эпизоды сериала и делится закулисными историями.
Би Джей Новак, известный по роли амбициозного Райана Ховарда, сосредоточился на писательстве и режиссуре. Он опубликовал сборник рассказов "Еще одна вещь" и снял фильм "Месть", вышедший в 2022 году. Новак также создал сериал-антологию "The Premise" для FX.
Минди Калинг, сыгравшая модницу Келли Капур, стала одной из самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. Она создала и снялась в "Проект Минди", а также написала несколько бестселлеров. Ее последние проекты включают фильм "Восемь подруг Оушена" и роль в сериале "Утреннее шоу".
Эд Хелмс, известный по роли энтузиаста Энди Бернарда, снялся в фильмах "Похмелье в Вегасе" и "Корпоративные животные". Он также озвучивал персонажей в анимационных сериалах "Конь Боджек" и "Дунканвилль". Хелмс является сотворцем и ведущим комедийного сериала "Резерфорд-Фоллз".
Анджела Кинси, сыгравшая суровую Анджелу Мартин, соведет подкаст "Office Ladies" вместе с Дженной Фишер. Она также появилась в ситкомах "Твоя семья или моя" и "Ненавистники отступают". После "Офиса", Кинси появлялась в "Высокой девушке" на Netflix, а также "Будь нашим шеф-поваром" от Disney+.
Брайан Баумгартнер после роли добродушного и немного неловкого Кевина Малоуна продолжил карьеру в кино и на телевидении. Он снялся в сериалах "Красивые девушки" и "Мелисса и Джоуи", а также ведет подкаст "The Office Deep Dive", где берет интервью у коллег по сериалу.
Крид Бреттон, игравший эксцентричного сотрудника "Дандер Миффлин", имевшего такое же имя как и актер, продолжает заниматься музыкой. До актерской карьеры он был гитаристом группы The Grass Roots, и после "Офиса" вернулся к музыкальной деятельности, выпустив несколько альбомов.
Элли Кемпер, присоединившаяся к "Офису" в более поздних сезонах в роли милой и наивной Эрин Хеннон, стала звездой собственного ситкома "Несокрушимая Кимми Шмидт" на Netflix. Она также снялась в фильмах "Шпионка" и "Сбежавшая невеста".
Мелора Хардин, сыгравшая строгую и амбициозную Джен Левинсон, продолжает карьеру на телевидении. Она появилась в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники", а также Хардин попробовала себя как режиссер.
Оскар Нуньез, сыгравший бухгалтера Оскара Мартинеса, продолжил карьеру в комедиях. Он появился в фильмах "Потерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом, а также в сериале "Бесстыдные".
Пол Либерштайн не только сыграл сдержанного и часто игнорированного Тоби Флендерсона, но был одним из сценаристов и продюсеров "Офиса". После завершения шоу он работал над сериалом "Призраки", а также создал медицинскую драму "Ночная смена". Либерштайн продолжает писать сценарии и работает над новыми комедийными проектами.
Крейг Робинсон, сыгравший харизматичного Деррила Филбина, стал звездой нескольких популярных комедийных фильмов, в частности "Апокалипсис по голливудски" и "Машина времени в джакузи". Робинсон активно выступает как стендап-комик и гастролирует с собственными музыкальными шоу.
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