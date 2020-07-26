Съемки в космосе: сколько может получить Том Круз за новый фильм

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В мае 2020 года сеть всколыхнула новость о том, что голливудская звезда Том Круз отправится в открытый космос на съемки нового боевика. А помощь и поддержку в этом непростом проекте ему окажет компания SpaceX Илона Маска, а также представители NASA. Теперь в интернет просочилась информацию по поводу бюджета новой "космической" киноленты. Об этом сообщает издание Variety.

Инсайдер утверждает, что съемки первого художественного фильма в открытом космосе могут обойтись создателям в 200 млн долларов. Это лишь предполагаемые цифры. А вот голливудский актер за свою работу в этом проекте может заработать от 30 до 60 млн долларов. Помимо того, что он сыграет в нем главную роль, Круз еще выступит и продюсером кинокартины.

Известно, что сейчас ведутся переговоры с кинокомпанией Universal по поводу разработку будущего боевика. Но еще существует масса сложностей по поводу страховки актера и команды.

К слову, все необходимое для полета в космос предоставит компания SpaceX.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стало известно имя режиссера, который снимет первый "космический" фильм с Томом Крузом.

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