Роберт Дауни-младший отмечает 60-летие: культовые роли легенды Голливуда

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Slava Kot
Роберт Дауни-младший – один из самых ярких актеров современного Голливуда, который прошел путь от любимца критиков до мировой суперзвезды. Его карьера охватывает десятилетия, полные триумфов и падений, но талант и харизма сделали его культовой фигурой в мировом кинематографе.
Роберт Дауни-младший. Фото из открытых источников
В честь 60-летия Роберта Дауни-младшего вспоминаем его лучшие роли в кино.
Вряд ли кто-то может представить киновселенную Marvel без Роберта Дауни-младшего. Его роль Тони Старка в фильме "Железный человек" не только положила начало одной из самых успешных франшиз в мире кино, но и вернула актера на голливудский Олимп после лет борьбы с зависимостями. Его остроумный, дерзкий, но глубоко человечный образ стал сердцем киновселенной Marvel и достиг кульминации в "Мстители: Финал", когда персонаж совершил величайшую жертву ради человечества.
Еще один культовый персонаж, которого Дауни-младший показал с другой стороны. Его версия Шерлока Холмса в фильмах Гая Ричи получилась эксцентричной, харизматичной и исполненной молниеносной сообразительности. Динамический дуэт с Джудом Лоу, который сыграл доктора Ватсона и визуальный стиль фильма сделали эту адаптацию настоящим шедевром. Фанаты до сих пор ждут третью часть.
Оскароносная роль Роберта Дауни-младшего в фильме Кристофера Нолана стала его триумфом в серьезном драматическом кино. В "Оппенгеймере" он сыграл Льюиса Штрауса, бюрократического манипулятора, разрушающего карьеру главного героя. Его тонкое, выверенное исполнение роли принесло ему долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
Биографическая драма "Чаплин" принесла Дауни его первую номинацию на "Оскар". Актер не просто воспроизвел легендарного комика, а передал его внутренние переживания, сомнения и жажду искусства. Его игра была настолько убедительной, что многие считали, что это лучшее воплощение Чаплина на экране.
Триллер Дэвида Финчера "Зодиак" стал одной из недооцененных работ актера. Он сыграл журналиста Пола Эвери, пытающегося раскрыть тайну серийного убийцы. Дауни передал его эмоциональное истощение и страх перед неизвестным, постепенно утрачивая себя в этой опасной игре.
Этот уголовный комедийный триллер стал отправной точкой для большого возвращения Дауни в киноиндустрию. Его роль мелкого вора, случайно попадающего в мир Голливуда и втягивающегося в загадочное убийство с детективом Перри ван Шрайком которого сыграл Вел Килмер, соединила в себе его неповторимый юмор и актерское мастерство. Именно этот фильм убедил Джона Фавро, что Дауни идеально подходит для роли Железного человека.
Эта сатирическая комедия принесла Дауни еще одну номинацию на "Оскар". Он сыграл актера, настолько перевоплощаемого в роль темнокожего солдата, что даже не выходил из образа за кадром. Это было рискованное перевоплощение, одновременно высмеивающее голливудскую одержимость актерской "методичностью".
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