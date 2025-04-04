Роберт Дауни-младший отмечает 60-летие: культовые роли легенды Голливуда

Роберт Дауни-младший – один из самых ярких актеров современного Голливуда, который прошел путь от любимца критиков до мировой суперзвезды. Его карьера охватывает десятилетия, полные триумфов и падений, но талант и харизма сделали его культовой фигурой в мировом кинематографе.

Роберт Дауни-младший. Фото из открытых источников

В честь 60-летия Роберта Дауни-младшего вспоминаем его лучшие роли в кино.

Тони Старк в "Железном человеке" (2008–2019)

Вряд ли кто-то может представить киновселенную Marvel без Роберта Дауни-младшего. Его роль Тони Старка в фильме "Железный человек" не только положила начало одной из самых успешных франшиз в мире кино, но и вернула актера на голливудский Олимп после лет борьбы с зависимостями. Его остроумный, дерзкий, но глубоко человечный образ стал сердцем киновселенной Marvel и достиг кульминации в "Мстители: Финал", когда персонаж совершил величайшую жертву ради человечества.

Шерлок Холмс в "Шерлоке Холмсе" (2009, 2011)

Еще один культовый персонаж, которого Дауни-младший показал с другой стороны. Его версия Шерлока Холмса в фильмах Гая Ричи получилась эксцентричной, харизматичной и исполненной молниеносной сообразительности. Динамический дуэт с Джудом Лоу, который сыграл доктора Ватсона и визуальный стиль фильма сделали эту адаптацию настоящим шедевром. Фанаты до сих пор ждут третью часть.

Льюис Штраус в "Оппенгеймере" (2023)

Оскароносная роль Роберта Дауни-младшего в фильме Кристофера Нолана стала его триумфом в серьезном драматическом кино. В "Оппенгеймере" он сыграл Льюиса Штрауса, бюрократического манипулятора, разрушающего карьеру главного героя. Его тонкое, выверенное исполнение роли принесло ему долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Чарли Чаплин в "Чаплине" (1992)

Биографическая драма "Чаплин" принесла Дауни его первую номинацию на "Оскар". Актер не просто воспроизвел легендарного комика, а передал его внутренние переживания, сомнения и жажду искусства. Его игра была настолько убедительной, что многие считали, что это лучшее воплощение Чаплина на экране.

Пол Эвери в "Зодиаке" (2007)

Триллер Дэвида Финчера "Зодиак" стал одной из недооцененных работ актера. Он сыграл журналиста Пола Эвери, пытающегося раскрыть тайну серийного убийцы. Дауни передал его эмоциональное истощение и страх перед неизвестным, постепенно утрачивая себя в этой опасной игре.

Гарри Локхарт в "Поцелуй навылет" (2005)

Этот уголовный комедийный триллер стал отправной точкой для большого возвращения Дауни в киноиндустрию. Его роль мелкого вора, случайно попадающего в мир Голливуда и втягивающегося в загадочное убийство с детективом Перри ван Шрайком которого сыграл Вел Килмер, соединила в себе его неповторимый юмор и актерское мастерство. Именно этот фильм убедил Джона Фавро, что Дауни идеально подходит для роли Железного человека.

Кирк Лазарус в "Гром в тропиках" (2008)

Эта сатирическая комедия принесла Дауни еще одну номинацию на "Оскар". Он сыграл актера, настолько перевоплощаемого в роль темнокожего солдата, что даже не выходил из образа за кадром. Это было рискованное перевоплощение, одновременно высмеивающее голливудскую одержимость актерской "методичностью".

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