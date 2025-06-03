Ребенку Росса и Рэйчел из "Друзей" уже 23 года: как он выглядит сегодня

Прошло более двух десятилетий с момента, когда зрители впервые увидели дочь Росса и Рэйчел Эмму в культовом сериале "Друзья". Теперь одна из девушек, исполнявшая эту роль в детстве, неожиданно напомнила о себе в TikTok, вызвав волну ностальгии и восхищение среди фанатов по всему миру.

Кадр из сериала "Друзья"

Эмма Геллер-Грин появилась в сериале в 2002 году как дочь героев Дэвида Швиммера, сыгравшего Росса и Дженнифер Энистон, исполнившей роль Рэйчел. Как часто бывает в случаях с младенцами на экране, роль Эммы исполняли несколько детей близнецов. Наиболее узнаваемыми стали Ноэль и Кали Шелдон, снимавшиеся на протяжении большей части сериала. Однако в финальных сериях их заменили Александрой и Афиной Конли, когда по сюжету Эмми исполнялся год.

Сегодня Александре Конли 23 года. Ее видео в TikTok стало вирусным и собрало более 2,2 млн просмотров благодаря тренду "holy f***ing airballs", где пользователи рассказывают о неожиданных фактах из своей жизни, которые ломают ожидания других.

Александра Конли

На первом слайде ее видео появляется надпись со словами, "сказала ему, что в детстве меня показывали по телевизору". Далее следует ироническая реакция в виде предположения: "О, тебе понравилась реклама Gerber?". И, в конце концов, слайд с архивным фото Александры Конли в роли Эммы на руках у Росса и Рэйчел.

То, что ребенку из любимого ситкома уже 23 года, стало настоящим "ударом" для фанатов сериала. В комментариях к видео пользователи признаются, что чувствуют себя "старыми".

Фото Александры и Афины Конли, сыгравших Эмму в сериале "Друзья".

Александра и Афина Конли

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