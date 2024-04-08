Пять премьер апреля: украинское кино, которое не оставит равнодушным



















Украинское кинопространство этого апреля пополняется пятью новыми фильмами, каждый из которых несет уникальный посыл и отражает глубину национальной идентичности через разные призмы – от острой общественной драмы до легкой иронии комедии. Эти работы поражают своей актуальностью, глубиной содержания и мастерством исполнения, предлагая зрителю не просто кинематографический опыт, но и возможность рефлексии над важными общественными темами.



"Мы, наши любимцы и война": голоса баснословных героев

Антон Птушкин, блоггер и телеведущий, в своем дебютном полнометражном фильме выбрал нестандартный угол зрения на войну в Украине – из-за истории животных и их хозяев. Трогательные рассказы о четырехлапых героях, от пса Патрона до лемуров, открывают новые грани военных событий, акцентируя на взаимопомощи и сопереживании. Лента, над которой работали более полутора лет, станет настоящим открытием не только международной, но и украинской аудитории.

Украинское кино в апреле: пять лент, меняющих представление





"Оставайся онлайн": виртуальность, спасающая жизнь

Режиссерский дебют Евы Стрельниковой "Лайся онлайн" представляет собой уникальный скринлайф-проект, где все действие разворачивается на экране ноутбука. Главная героиня – волонтер, которая случайно становится связной между мальчиком, который ищет своего пропавшего в Буче отца и миром. Эта лента погружает в глубокую драму ХХ века, где технологии становятся не только средством коммуникации, но и инструментом спасения.





"Я, "Победа" и Берлин": путешествие во времени

Экранизация повести Кузьмы Скрябина переносит зрителя в 90-е, во времена молодости и больших мечтаний. Главные герои, музыкант Кузьма и его друг, отправляются в приключенческое путешествие в Берлин на автомобиле "Победа". Этот фильм – не только о приключениях, но и поисках себя, своего места в мире и важности дружбы.





"Я и Феликс": взросление под знаком перемен

Ирина Целик, отмеченная на кинофестивале "Санденс", представляет свой художественный дебют – фильм о взрослении Тимофея и его отношениях с окружающими. Через призму его опыта фильм рассматривает темы близости, умение быть уязвимыми и значение семьи.





"Крашанка": комедия на фоне семейных ценностей

В преддверии Пасхи в кинотеатрах появится "Крашанка" – комедия о семье, которая, несмотря на войну и годы разлуки, собирается вместе, чтобы отпраздновать праздник. Фильм поднимает вопросы семейных связей, прощения и способности к самопожертвованию ради общего блага.



