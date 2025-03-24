Пять персонажей кино, чьи настоящие имена вы никогда не знали

Прозвища со временем могут настолько закрепиться за вымышленным героем, что их подлинное имя становится лишь интересным фактом для фанатов. Однако эти имена неслучайны – они часто скрывают часть личной истории персонажа. Портал "Комментарии" собрал пять культовых героев из кино, настоящие имена которых вас удивят.

Имена известных персонажей кино, которых мало кто знает

1. Пеппер Поттс – Вирджиния Поттс

Фото: Iron ManParamount Pictures

Вирджиния "Пеппер" Поттс – одна из ключевых фигур во вселенной Marvel. Она начинала как ассистентка Тони Старка, а затем стала генеральным директором его компании и получила собственный супергеройский костюм. Однако мало кто знает, что ее имя при рождении – Вирджиния. Прозвище "Пеппер", которое с английского переводится как перец, она получила через рыжие волосы и веснушки. Интересно, что водитель и охранник Старка, которого все знают как "Хеппи", имеет настоящее имя Харольд Хоган.

2. Росомаха – Джеймс Хаулетт

Фото: Marvel

Долгое время поклонники Marvel знали этого мутанта просто как Логана. Но его настоящее имя – Джеймс Хаулетт. Он родился в Канаде в конце 19 века, а после трагических событий в детстве взял себе новую личность, забыв о своем прошлом. Потеря памяти из-за многочисленных экспериментов только закрепила этот образ.

3. Индиана Джонс – Генри Уолтон Джонс-младший

Фото: Индиана Джоны и храм кухни Paramount Pictures

Археолог и искатель приключений Индиана Джонс на самом деле имеет довольно традиционное имя — Генри Уолтон Джонс-младший. Раскрытие этого факта стало одним из комических моментов в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", когда его отец сказал фразу: "Мы назвали собаку Индиана". Оказалось, что молодой Генри настолько любил своего домашнего питомца, что взял его имя как собственное.

4. Лекс Лютор – Александр Джозеф Лютор

Гениальный бизнесмен, изобретатель и главный антагонист Супермена Лекс Лютор владеет одним из самых известных имен в мире комиксов. Но его полное имя – Александр Джозеф Лютор. Когда Лекс решил построить империю LexCorp, он сократил свое имя. Некоторые альтернативные версии персонажа, например из мультивселенной DC, сохраняют полное имя, в частности Александр Лютор с Земли-Три.

5. Баки Барнс – Джеймс Бьюкенен Барнс

Фото: Captain America: The Winter Soldier

Баки Барнс – один из старейших персонажей Marvel, впервые появившийся еще в 1941 году. Его полное имя – Джеймс Бьюкенен Барнс, и, вероятнее всего, он получил его в честь 15-го президента США Джеймса Бьюкенена. Даже после многих лет в статусе Зимнего солдата и многочисленных трансформаций он продолжает пользоваться детским прозвищем Баки.

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