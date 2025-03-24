Пять персонажей кино, чьи настоящие имена вы никогда не знали

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Прозвища со временем могут настолько закрепиться за вымышленным героем, что их подлинное имя становится лишь интересным фактом для фанатов. Однако эти имена неслучайны – они часто скрывают часть личной истории персонажа. Портал "Комментарии" собрал пять культовых героев из кино, настоящие имена которых вас удивят.
Имена известных персонажей кино, которых мало кто знает
Фото: Iron ManParamount Pictures
Вирджиния "Пеппер" Поттс – одна из ключевых фигур во вселенной Marvel. Она начинала как ассистентка Тони Старка, а затем стала генеральным директором его компании и получила собственный супергеройский костюм. Однако мало кто знает, что ее имя при рождении – Вирджиния. Прозвище "Пеппер", которое с английского переводится как перец, она получила через рыжие волосы и веснушки. Интересно, что водитель и охранник Старка, которого все знают как "Хеппи", имеет настоящее имя Харольд Хоган.
Фото: Marvel
Долгое время поклонники Marvel знали этого мутанта просто как Логана. Но его настоящее имя – Джеймс Хаулетт. Он родился в Канаде в конце 19 века, а после трагических событий в детстве взял себе новую личность, забыв о своем прошлом. Потеря памяти из-за многочисленных экспериментов только закрепила этот образ.
Фото: Индиана Джоны и храм кухни Paramount Pictures
Археолог и искатель приключений Индиана Джонс на самом деле имеет довольно традиционное имя — Генри Уолтон Джонс-младший. Раскрытие этого факта стало одним из комических моментов в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", когда его отец сказал фразу: "Мы назвали собаку Индиана". Оказалось, что молодой Генри настолько любил своего домашнего питомца, что взял его имя как собственное.
Гениальный бизнесмен, изобретатель и главный антагонист Супермена Лекс Лютор владеет одним из самых известных имен в мире комиксов. Но его полное имя – Александр Джозеф Лютор. Когда Лекс решил построить империю LexCorp, он сократил свое имя. Некоторые альтернативные версии персонажа, например из мультивселенной DC, сохраняют полное имя, в частности Александр Лютор с Земли-Три.
Фото: Captain America: The Winter Soldier
Баки Барнс – один из старейших персонажей Marvel, впервые появившийся еще в 1941 году. Его полное имя – Джеймс Бьюкенен Барнс, и, вероятнее всего, он получил его в честь 15-го президента США Джеймса Бьюкенена. Даже после многих лет в статусе Зимнего солдата и многочисленных трансформаций он продолжает пользоваться детским прозвищем Баки.
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