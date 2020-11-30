Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов

Многие из нас любят в очередной раз посмотреть любимый советский фильм, потому что он вызывает приятную ностальгию. И наверняка бы было интересно больше узнать о процессе съемки и о том, как создавались эти кинематографические шедевры, правда? Появилась прекрасная возможность: взглянуть на уникальные снимки со съемочных площадок известных советских фильмов.

Кадр из фильма "Ирония судьбы". Фото: pravoslavie.ru

Есть в нашей подборке фотография со съемок "Иронии судьбы", на которой можно увидеть главных героев – Женю и Надю. Есть редкий кадр со съемок "Служебного романа", который наверняка был сделан случайно. Также есть очень трогательный кадр со съемок фильма "Собачье сердце". И это еще не все, поэтому смотрите и наслаждайтесь!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять советских реалий, которые сейчас кажутся безумием. Ни для кого не секрет, что старшее поколение любит иногда поностальгировать по советским временам. Однако тогда были ограничения, которые в современном мире кажутся нам просто абсурдными. Итак, давайте вспомним, какой была жизнь советских людей.













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