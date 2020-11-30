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Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов

Реплики из этих картин стали крылатыми и активно используются нами по сей день

сегодня, 14:42
Автор:

Любовь Блажко

Многие из нас любят в очередной раз посмотреть любимый советский фильм, потому что он вызывает приятную ностальгию. И наверняка бы было интересно больше узнать о процессе съемки и о том, как создавались эти кинематографические шедевры, правда? Появилась прекрасная возможность: взглянуть на уникальные снимки со съемочных площадок известных советских фильмов. 

Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов

Кадр из фильма "Ирония судьбы". Фото: pravoslavie.ru

Есть в нашей подборке фотография со съемок "Иронии судьбы", на которой можно увидеть главных героев – Женю и Надю. Есть редкий кадр со съемок "Служебного романа", который наверняка был сделан случайно. Также есть очень трогательный кадр со съемок фильма "Собачье сердце". И это еще не все, поэтому смотрите и наслаждайтесь!

Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 2
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 3
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 4
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 5
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 6
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 7
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 8
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 9
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 10
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 11
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 12
Приятная ностальгия: фото со съемочных площадок советских фильмов - фото 13

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять советских реалий, которые сейчас кажутся безумием. Ни для кого не секрет, что старшее поколение любит иногда поностальгировать по советским временам. Однако тогда были ограничения, которые в современном мире кажутся нам просто абсурдными. Итак, давайте вспомним, какой была жизнь советских людей.





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Источник: https://yumorov.ru/znamenitosti/redkie-zakadrovye-snimki-so-semochnyh-ploshadok-sovetskih-filmov.html
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