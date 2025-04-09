Пришлось даже вызвать полицию в кинотеатры: все из-за одной сцены в фильме Minecraft

Основанный на видеоигре "Minecraft: Фильм" стал настоящим блокбастером в кинотеатрах. Однако кассовый успех фильма сопровождается не только громкими премьерами, но и массовыми нарушениями порядка в кинотеатрах США и Великобритании.

"Minecraft: Фильм". Фото: Warner Bros/Youtube

За первый уик-энд проката в США фильм фильме "Майнкрафт" собрал 162,8 млн долларов, что позволило ему занять 21-е место в истории по кассовым сборам за первые выходные. Это объясняется популярностью игры Minecraft и актерскому составу, в который вошли Джейсон Момоа, Джек Блэк, Даниэль Брукс и Эмма Майерс.

Однако вместе с успехом пришла и неожиданная проблема. Как сообщают американские медиа, во время одной сцены фильма во многих залах начинается настоящий беспорядок. Посетители бросаются попкорном, обливают друг друга напитками и кричат. Особенно активно зрители реагируют на момент с участием персонажа Chicken Jockey — младенца-зомби, мчащегося верхом на курице, которая атакует героя Джейсона Момоа.

Кинотеатр после сеанса фильма "Майнкрафт"

В некоторых кинотеатрах ситуация вышла из-под контроля настолько, что персоналу пришлось вызвать полицию. Чтобы успокоить аудиторию, работники размещают предупреждение с просьбой не бросать попкорн в экран и не нарушать порядок.

Помимо США, подобные инциденты фиксируют и в Великобритании. Сеть кинотеатров Cineworld начала предупреждать клиентов, что нарушителей будут немедленно выгонять из зала без компенсации стоимости билета. Подобное заявление сделала и другая сеть кинотеатров Reel.

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