Премьеры недели: новые фильмы, которые стоит посмотреть



















На прошлой неделе кинотеатры обновили свое расписание, предлагая зрителям уникальный выбор из шести новых фильмов. В этом списке каждый найдет киноленту по своему вкусу. Вашему вниманию представляются фильмы, способные увлечь и заставить забыть о будничных заботах.

"Воображаемые друзья" – это не просто детская фантазия. История о маленькой девочке Би, которая видит воображаемых друзей. Но вот удивительно: их видит и ее взрослый сосед. Вместе они отправляются в путешествие по миру странных и загадочных существ, открывая новые удивительные миры.

Что посмотерть в кино в мае 2024



"Відблиск" – украинская военная драма, рассказывающая о хирурге, попавшем в плен и прошедшем через испытания в застенках "Изоляция". Вышедший на свободу, он пытается найти новые смыслы и адаптироваться к обыденной жизни, что становится его главной борьбой.



"Пацан против всех" – драма о молодом мальчике, чья семья была жестоко убита в реалити-шоу. Он решает отомстить и начинает жестокую тренировку с безумным тренером, чтобы вернуться и выиграть игру.



"Обмін" – еще одна военная драма с захватывающим сюжетом. Отец, киевский хирург, соглашается на обмен, чтобы спасти своего сына, добровольца в зоне АТО. Но вместо сына ему предлагают другого человека, что ставит его перед невыносимым моральным выбором.



"Приключения бигфутов" – семья снежных людей, живущая в дебрях, решает найти других бигфутов. Их путешествие полно приключений и открытий, позволяющих зрителю заглянуть в уникальный и неизведанный мир.



"Таро" – группа друзей случайно выпускает на свободу демоническую сущность из колоды таро. Теперь им предстоит сражаться за свои жизни в борьбе с непредвиденными и страшными последствиями своих действий.



Каждый из этих фильмов обещает зрителям незабываемые эмоции и глубокие переживания. Не упустите возможность окунуться в мир киноновинок этого сезона.