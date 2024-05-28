Появится ли Дэниел Рэдклифф в новом сериале о Гарри Поттере

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в экранизации серии книг Джоан Роулинг, выразил восхищение в ожидании нового сериала о магическом мире, который выйдет на платформе HBO Max в 2026 году. Также Рэдклифф ответил, будет ли играть роль в сериале о юном волшебнике.



Дэниел Рэдклифф о сериале о Гарри Поттере. Фото из открытых источников

В интервью E! News Дэниел Рэдклифф заявил, что не планирует возвращаться к роли Гарри Поттера, принесшей ему международную популярность. Актер отметил, что сериал хочет дистанцироваться от фильмов и иметь собственную историю.

"Я понимаю, что они пытаются начать все заново, и я уверен, что тот, кто создает сериал, захочет оставить свой собственный след в этом, и не захочет думать, как старика Гарри вставить в какой-то эпизодической роли. Я не знаю, сработало бы это, если бы мы в нем сыграли какие-нибудь роли. Я буду очень рад просто смотреть сериал вместе со всеми остальными", — сказал Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф подчеркнул, что сам также не ищет роли в новом сериале о Гарри Поттере и желает удачи будущему проекту о юном волшебнике. Также официально неизвестно, вернется ли кто-нибудь из других звезд фильмов, в частности Эмма Уотсон или Руперт Гринт для эпизодических ролей в сериале.

Создатели сериала заявили, что он будет более верным книгам, чем фильмы, объясняя это более точной адаптацией книг Джоан Роулинг. Генеральный директор HBO Max Кейси Блойс заверил, что компания не будет жалеть денег на сериал о Гарри Поттере. По его словам, расходы на каждую серию будут подобны тем, которые были при создании "Игры престолов", или даже больше. Кроме того, маркетинговая компания будет стоить 100 млн. долларов.

Пока кастинг на роли в сериале о Гарри Поттере еще не начался. Ожидается, что премьера сериала о Гарри Поттере состоится в 2026 году.

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