Пост-апокалиптический фильм «Птичий короб» получит продолжение

скриншот из фильма "Птичий короб"

Популярная стриминговая платформа Netflix готовит продолжение пост-апокалиптического фильма "Птичий короб", в котором главную роль сыграла Сандра Буллок. Такую информацию предоставило издание Inverse.

Фильм уже находится в разработке, а вот остальные детали держатся в секрете. Пока неизвестно, будет ли работать над сиквелом режиссер Сюзанна Бир, под руководством которой проходили съемки первой части. Также под вопросом остается актерский состав.

Инсайдер сообщает, что сюжет второй части продолжит историю главной героини Мэлори. Она отправится на поиски близкого человека, который оказался живым. Но, чтобы выжить, героине предстоит и дальше путешествовать с закрытыми глазами, избегая зрительного контакта с существами, которые лишают людей рассудка.

Согласно опубликованным Netflix данным в октябре 2019 года, "Птичий короб" стал самым просматриваемым среди всех фильмов и сериалов. С результатом в 80 млн зрителей картина обошла фильм "Загадочное убийство" (73 млн зрителей) и телесериал "Очень странные дела" (64 млн).

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