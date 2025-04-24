После смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма

После смерти Папы Франциска стремительно возрос интерес к киноисториям о Ватикане. Особое внимание зрителей привлек вышедший в 2024 году политический триллер "Конклав". Он освещает тайные процессы выбора нового Папы Римского на конклаве.

Кадр из фильма "Конклав". Фото из открытых источников

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Его смерть вызвала глубокий резонанс не только среди католиков, но и в более широком культурном пространстве, в том числе в мире кино. По данным аналитической компании Luminate, всего через несколько дней после смерти понтифика количество просмотров фильма "Конклав" выросло на 283%. 20 апреля аудитория просмотрела ленту в течение 1,8 миллионов минут, однако после 21 апреля эта цифра выросла до 6,9 миллионов минут.

Фильм "Конклав" – это напряженный политический триллер, показывающий зрителю внутренний мир кардиналов, собирающихся на тайное голосование за нового Папу. В центре сюжета стоит борьба за власть, сомнения, моральные проблемы и драматические раскрытия прошлого. Картина снята по одноименному роману Роберта Гарриса 2016 года, а режиссером выступил Эдвард Бергер.

Критики высоко оценили фильм. "Конклав" получил премию BAFTA за лучший фильм, а сценарист Питер Страуган получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Актерский состав фильма "Конклав": Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини и Джон Литгоу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой. Несколько кардиналов имеют наибольшие шансы возглавить Церковь.

Также "Комментарии" писали, что украинский священник увидел знак Бога в смерти Папы Франциска.