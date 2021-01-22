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Популярные звезды станут новыми ведущими шоу "Орел и решка"

Съемки нового сезона "Орла и решки" проходили во время карантина по всему миру

сегодня, 20:50
Автор:

Кириєнко Анна

Продюсеры тревел-шоу "Орел и решка" рассказали, кто станет ведущими нового юбилейного сезона. Участие в проекте возьмут яркие звезды украинского шоу-бизнеса — Позитив и Мишель Андраде.

Популярные звезды станут новыми ведущими шоу "Орел и решка"

Позитив и Мишель Андраде станут звездными ведущими Орла и решки. Фото: onlin-fikms.at.ua

Такой выбор комментирует генеральный продюсер проекта Елена Синельникова:

"Идею снять звезд в качестве ведущих "Орла & Решка" мы обсуждали очень давно, и я лично "топила" за нее. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами. Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта — задача не из легких. Но команде "Орла & Решка" под силу все! Ведь именно звезды — основная "фишка" сезона".

О своих эмоциях уже успела рассказать Мишель Андраде на личной странице в Инстаграме. Девушка сообщила, что благодаря проекту, она побывала в Боливии и впервые за три года увиделась со своим отцом.

Съемки проекта проходили во время карантина по всему миру. Организаторам "Орла и решки" пришлось выбирать те страны, в которые можно беспроблемно попасть и не находиться на самоизоляции.

Первый выпуск десятого сезона можно будет посмотреть 13 февраля на Новом канале.

Напомним, что известный сериал "Игра престолов", который стал любимым для многих людей из разных уголков мира, продолжится. Телеканал HBO выпустит еще один приквел сериала. О чем там рассказано, читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CKWX4fbJciF/
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