Популярные звезды станут новыми ведущими шоу "Орел и решка"

Продюсеры тревел-шоу "Орел и решка" рассказали, кто станет ведущими нового юбилейного сезона. Участие в проекте возьмут яркие звезды украинского шоу-бизнеса — Позитив и Мишель Андраде.

Позитив и Мишель Андраде станут звездными ведущими Орла и решки. Фото: onlin-fikms.at.ua

Такой выбор комментирует генеральный продюсер проекта Елена Синельникова:

"Идею снять звезд в качестве ведущих "Орла & Решка" мы обсуждали очень давно, и я лично "топила" за нее. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами. Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта — задача не из легких. Но команде "Орла & Решка" под силу все! Ведь именно звезды — основная "фишка" сезона".

О своих эмоциях уже успела рассказать Мишель Андраде на личной странице в Инстаграме. Девушка сообщила, что благодаря проекту, она побывала в Боливии и впервые за три года увиделась со своим отцом.

Съемки проекта проходили во время карантина по всему миру. Организаторам "Орла и решки" пришлось выбирать те страны, в которые можно беспроблемно попасть и не находиться на самоизоляции.

Первый выпуск десятого сезона можно будет посмотреть 13 февраля на Новом канале.

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