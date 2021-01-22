Популярные звезды станут новыми ведущими шоу "Орел и решка"

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Кириєнко Анна
Продюсеры тревел-шоу "Орел и решка" рассказали, кто станет ведущими нового юбилейного сезона. Участие в проекте возьмут яркие звезды украинского шоу-бизнеса — Позитив и Мишель Андраде.
Позитив и Мишель Андраде станут звездными ведущими Орла и решки. Фото: onlin-fikms.at.ua
Такой выбор комментирует генеральный продюсер проекта Елена Синельникова:
О своих эмоциях уже успела рассказать Мишель Андраде на личной странице в Инстаграме. Девушка сообщила, что благодаря проекту, она побывала в Боливии и впервые за три года увиделась со своим отцом.
Съемки проекта проходили во время карантина по всему миру. Организаторам "Орла и решки" пришлось выбирать те страны, в которые можно беспроблемно попасть и не находиться на самоизоляции.
Первый выпуск десятого сезона можно будет посмотреть 13 февраля на Новом канале.
Напомним, что известный сериал "Игра престолов", который стал любимым для многих людей из разных уголков мира, продолжится. Телеканал HBO выпустит еще один приквел сериала. О чем там рассказано, читайте в нашем материале.
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