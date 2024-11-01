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Популярные сериалы Netflix для релакса: что сейчас в топе

Netflix – идеально для пятницы: топ сериалов, которые затянут с первого эпизода

сегодня, 19:27
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Черновалова Кристина

Пятница – идеальный день, чтобы выбрать сериал для вечернего релакса, и Netflix должен предложить. Если вы еще не решили, что именно посмотреть, стриминговая платформа подготовила подборку популярных шоу, которые точно не оставят вас безразличными. От легких комедий до остросюжетных триллеров здесь каждый найдет то, что ищет.

Популярные сериалы Netflix для релакса: что сейчас в топе

Что посмотреть на Netflix

Одним из лидеров на платформе стал сериал "Линкольн для адвоката", рассказывающий историю адвоката Микки Голлера, потерявшего работу после несчастного случая. Оказавшись на грани жизни и карьеры, он решает заняться серьезным делом, чтобы вернуться к профессии. Первый сезон сериала уже завоевал немало поклонников, а третий сезон не менее популярен, ведь в нем главный герой продолжает свой путь через испытания и интриги, ставящие под сомнение его принципы и жизненные убеждения.                                                        

Среди других популярных сериалов – "Цена красоты". Это история о стриптизерше, жизнь которой меняется после знакомства с богатой, но проблемной семьей. За глянцевым фасадом семьи прячутся опасные тайны, которые могут угрожать не только бизнесу, но и жизни героини. Она попадает в мир интриг, коррупции и криминальных схем, заставляющих ее пересмотреть собственные ценности и мечты. 

На Netflix есть еще много популярных сериалов, среди которых "Линкольн для адвоката" (второй сезон), "Обманчивая любовь", "Никто этого не хочет", "Говорит Зодиак" и другие. Просто выберите то, что вам нравится, приготовьте любимые закуски и наслаждайтесь просмотром.



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