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Почему не стоит смотреть много эпизодов сериала подряд: мнение специалистов

Если смотреть много эпизодов сериала подряд, то можно упустить все выходные

1 октября 2020, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Ученые решили провести интересный эксперимент, который покажет, как  влияет на здоровье длительный просмотр сериалов. После тщательных наблюдений они пришли к выводу, что у "зрительского запоя" действительно есть несколько минусов. Об этом пишет издание lux.

Почему не стоит смотреть много эпизодов сериала подряд: мнение специалистов

Почему не стоит смотреть много эпизодов сериала подряд. Фото: pixabay

Специалисты уверены в том, что когда человек все выходные проводит перед телевизором или монитором компьютера, то он не получает качественного отдыха, а, наоборот, чувствует себя уставшим.

Также ученые обнаружили, что просмотр развлекательных шоу и сериалов может забрать у зрителя около 2-х лет жизни. К тому же, когда человек смотрит много серий подряд, то он перестает нормально воспринимать все детали сюжета и важные факты. А каждая новая серия уже не приносит ему такого удовольствия, как это было в самом начале. 

Новый эксперимент показал, что киноман запоминает сюжет и его детали лишь на короткий срок, иногда теряя понимание того, что он смотрел.  

Специалисты советуют делать регулярные перерывы, давая мозгу отдохнуть и усвоить полученную информацию. И тогда просмотр каждой новой серии принесет гораздо больше удовольствия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг.


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