"Плохая девочка": стоит ли смотреть новый эротический триллер с Николь Кидман



















Американский эротический триллер "Плохая девочка" (Babygirl) стал одной из самых обсуждаемых лент конца 2024 года. Главную роль исполнила Николь Кидман, а режиссером выступила Галина Рейн. Фильм исследует тему сексуальной свободы и конфликтов, сочетая элементы психологического саспенса и эротики.

Фото из фильма "Плохая девочка": Фото: A24 Films

В центре сюжета фильма "Плохая девочка" — Роми (Николь Кидман), влиятельный генеральный директор компании, специализирующейся на автоматизированных системах доставки. Она состоит в браке с театральным режиссером Джейкобом (Антонио Бандерас). Несмотря на успешную карьеру и активную сексуальную жизнь, Роми чувствует эмоциональную и физическую пустоту. Ее мир переворачивается после знакомства со стажером Сэмюэлем (Гаррис Дикинсон), чье провокационное поведение становится катализатором для сложного романа с напряженными, садомазохистскими практиками, бросающими вызов ее принципам, карьере и семье.

Режиссер Галина Рейн описывает фильм как попытку изобразить табуированные стороны человеческой природы. По ее словам, у всех людей есть "черный ящик" фантазий и этот фильм дает возможность пролить на них свет без осуждения. Также Рейн заявила, что писала роль Роми специально для Николь Кидман, поскольку нуждалась в бесстрашии, которое могла показать актриса. Сама Кидман назвала свое участие в проекте "эмоциональным канатохождением", где ее персонаж балансирует между властью и уязвимостью.

Отзывы и оценки критиков на фильм "Плохая девочка"

Фильм получил смешанные, но в основном положительные оценки. На Rotten Tomatoes фильм имеет 76% от критиков, а на Metacritic – 80.

Джон Пол Кинг из Washington Blade назвал фильм стильным и коварным произведением.

"Чрезвычайно провокационное, визуально стильное произведение смелого контркультурного фильма, которое решается предположить, что путь к личностному росту иногда лежит через странный, запретный секс", — пишет Кинг.

Лая Кабули из Escribiendo Cine отметила напряженную атмосферу фильма "Хорошая плохая девочка".

"Фильм объединяет психологический саспенс и эротическое напряжение, чтобы создать сложную атмосферу, которая испытывает как героев, так и зрителя", — пишет Кабули.

Почему стоит смотреть фильм "Плохая девочка"

У фильма есть сильный актерский состав, где героиня Николь Кидман стремится вырваться из рамок общественных норм, а Антонио Бандерас добавляет фильму свой шарм. Лента исследует темы власти, сексуальности и эмоционального поиска себя. Кроме того, визуальный стиль фильма вдохновлен эротическими триллерами 90-х, в том числе "Основной инстинкт" и "Непристойное предложение".

Фильм "Плохая девочка" дебютировал на Венецианском кинофестивале в 2024 году, где Николь Кидман получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. В украинский прокат фильм вышел 16 января 2025 года, вызвав оживленный интерес у зрителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятных перевоплощениях актеров на съемочной площадке Николь Кидман за эту роль получила "Оскар".

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