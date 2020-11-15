Pixar выпустил мультфильм о дружбе бездомного котёнка с питбулем, и над которым даже самые черствые плачут

Мультипликаторы и режиссеры студии Pixar имеют поразительный талант с помощью казалось бы банальных вещей вызвать слезы у даже самого нечувствительного человека. Вот и теперь они сотворили мультипликационную ленту под названием "Kitbull" о дружбе бездомного котёнка и травмированного жизнью питбуля. По словам создателя ленты, Росаны Салливан, всё начиналось до банальности просто — она релаксировала под записи с мурлыками. Постепенно в голове возник образ забавного кота — такого, каким эти животные и бывают в природе: игривый, бесшабашный, любопытный и ласковый. Но постепенно эта идея переродилась в до слез трогательную историю о котёнке, который сумел подружиться с грозным на вид питбулем, который сохранил любовь к жизни и всему живому, несмотря на издевательства хозяина. Этот мультфильм о доброте, дружбе, привязанности и Человеке — порой злом и жестоком. Но история имеет хэппи-энд — друзья вместе сбежали о злобного хозяина собаки и встретили пару, которая их полюбила.







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