Пеннивайз возвращается: HBO представил первый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", приквелу к фильмам "Оно" (2017) и "Оно: Часть вторая" (2019), основанных на одноименном романе "короля ужасов" Стивена Кинга.

Кадр из фильма "Оно"

Билл Скашгорд снова сыграет жуткого Пеннивайза, демонического клоуна, терроризирующего город Дерри. Сюжет разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинальных фильмов, и сосредотачивается на трагедии в клубе Black Spot – одном из ключевых моментов в цикле ужаса, повторяющегося каждые 27 лет.

Премьера "Оно: Добро пожаловать в Дерри" запланирована на осень 2025 года , однако точную дату объявят со временем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 23 апреля стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер к долгожданному второму сезону сериала Венздей с Дженной Ортегой в главной роли. Также стало известно, когда ожидать продолжения истории, премьера которой состоялась в 2022 году и полюбилась многим зрителям.

Второй сезон будет состоять из двух частей: первая выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября. События второго сезона будут разворачиваться в академии "Невермор", а Дженна Ортега вернется к роли Венздей Аддамс, которая попытается воспрепятствовать убийству и разгадать тайну, связанную с ее родителями.

Также "Комментарии" писали, что у Свинки Пеппы появилась сестра. Мама Свинка родила третьего поросенка – девочку назвали Эви. О новости сообщили британские СМИ в передаче Good Morning Britain на канале ITV.

Беременность Мамы Свинки из Эви, включая вечеринку с раскрытием пола, стала огромным хитом в Интернете, среди поклонников, как старых, так и новых, наслаждающихся последними поворотами сюжета. По словам сценаристов, ребенок даже родился в той же больнице, что и королевские дети принца Уильяма и принцессы Кэтрин.

Поклонникам шоу придется подождать до осени, чтобы увидеть нового поросенка на экране. Анимационный мультфильм более 20 лет рассказывает историю Пеппы, которая живет с Папой Свином, Мамой Свинкой и младшим братом Джорджем. Но сейчас появится совершенно новый персонаж.