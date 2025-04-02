Педро Паскалю – 50: лучшие роли голливудского актера

Педро Паскаль – один из самых ярких актеров современного Голливуда. Его путь к славе не был легок. Начиная карьеру в 90-х годах с небольших ролей в сериалах, он десятилетиями работал в тени, прежде чем получить свои звездные роли. Лишь благодаря "Игре престолов" в 2014 году Педро Паскаль стал известен широкой аудитории, но сегодня он один из самых востребованных актеров Голливуда.

Педро Паскаль. Фото из открытых источников

В честь 50-летия Педро Паскаля вспоминаем его лучшие роли в фильмах и сериалах.

Оберин Мартелл в "Игре престолов" (2014)

Персонаж, привлекший к актеру внимание всего мира. Оберин Мартелл – харизматичный принц Дорна, известный своим вспыльчивым характером и жаждой мести. Хотя его экранное время было ограничено, сцены с его участием стали культовыми, а эпическое сражение с Григором Клиганом до сих пор считается одним из самых шокирующих моментов сериала.

Хавьер Пенья в "Нарко" (2015-2017)

В криминальной драме Netflix Паскаль воплотил агента Управления по борьбе с наркотиками, который преследует Пабло Эскобара. Его персонаж – харизматичный, умный, но безжалостный агент, делающий все возможное для выполнения своей миссии.

Дин Джарин в "Мандалорце" (2019-2023)

Эта роль сделала Педро Паскаля мировой звездой. Его герой мандалорец Дин Джарин молчалив, но преданый воин, берущий под свою опеку Грогу, более известного как "малыш Йода". Несмотря на то, что большая часть времени лицо актера скрыто под шлемом, его голос и манера игры сделали персонажа любимцем фанатов.

Хави Гутьеррес в "Невыносимом бремени огромного таланта" (2022)

В этой комедии Педро Паскаль сыграл эксцентричного миллиардера, являющегося фанатом Николаса Кейджа, который исполнил роль самого себя. Их взаимодействие стало настоящим открытием, а химия между актерами сделала фильм культовым среди киноманов.

Генерал Акакий в "Гладиаторе 2" (2024)

Вероятно, зрители не ожидали, что "Гладиатор" получит продолжение 24 года спустя после его первой премьеры в кинотеатрах. В этом фильме Педро Паскаль играет генерала Римской империи, попадающего в немилость и оказывающегося на гладиаторской арене.

Джоэл в "Последний из нас" (2023- … )

Постапокалиптическая драма HBO, основанная на культовой видеоигре, стала одним из главных хитов 2023 года. Паскаль играет Джоэла – убитого горем мужчину, который берет на себя миссию защитить девочку Элли в опасном мире зараженных людей. Его исполнение принесло ему номинации на престижные награды и закрепило за ним статус великого драматического актера.

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