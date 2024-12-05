Паапа Эссьеду может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

Студия HBO продолжает работу над долгожданным сериалом по мотивам книг Джоан Роллинг о Гарри Поттере. По данным Variety, британский актер Паапа Эссиеду рассматривается на роль одного из ключевых персонажей – профессора Северуса Снейпа.

Паапа Эссиеду. Фото: Elliott Wilcox

Снейп считается один из самых сложных и противоречивых персонажей вселенной "Гарри Поттера", искусно воплощенный на экране покойным Аланом Рикманом в кинофраншизе. В сериале же ожидается новый подход к этому герою, что позволит глубже раскрыть его предысторию, конфликты и отношения с другими персонажами.

Паапу Эссиеда, если окончательно утвердят на роль, получит шанс добавить свою уникальную интерпретацию Снейпа. Это станет для актера еще одним крупным проектом на HBO после его успеха в сериале "Я могу уничтожить тебя", за который он получил номинацию на премию "Эмми". Также Паапа Эссиеду играл в фильмах "Банды Лондона", "Убийство в Восточном экспрессе" и "Проект Лазарь".

Несмотря на слухи, HBO не спешит подтверждать кастинг-новости.

"Мы понимаем, что такой масштабный проект вызывает слухи. Все детали будут подтверждены только после завершения сделок", — говорится в официальном заявлении студии.

Работа над сериалом о Гарри Поттере продолжается, и премьера предварительно запланирована на 2026-2027 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на роль Альбуса Дамблдора претендует оскароносный Марк Райленс. Также объявлялся кастинг на роли главных персонажей сериала о Гарри Поттере: Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и собственно сам Гарри Поттер. Остальные детали кастинга пока держатся в секрете.

Также "Комментарии" писали, что звезда Гарри Поттера попала под суд и должна заплатить миллионы штрафа из-за проблем с налогами.