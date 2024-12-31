Оторваться невозможно: какие сериалы посмотреть на праздник дома

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Лиля Воробьева
Подборка сериалов (фото из открытых источников)
Во время праздников, когда хочется отдохнуть и отвлечься, можно скачать интересный сериал и наслаждаться просмотром. Так что "Комментарии" собрали для вас подборку, которая, на наш взгляд, точно понравится.
Предлагаем 10 сериалов разных жанров и периодов выпуска. Здесь есть и мини-сериалы, и более длинные проекты, чтобы вы могли провести время с максимальным наслаждением.
Один из самых популярных сериалов, вышедший на экраны. И недавно появился второй сезон. Этот сериал является подтверждением того, что в ближайшие годы мир все больше внимания будет уделять южнокорейскому телевизионному рынку. "Игра в кальмара" – это история о 47-летнем Соне Ги-Хуне, который переживает трудные времена из-за своей зависимости от азартных игр. Его финансовые проблемы не позволяют ему заботиться о своей дочери. Когда кредиторы начинают угрожать ему физической расправой, незнакомец предлагает ему участие в тайной игре, где 456 участников соревнуются за огромный денежный приз, участвуя в детских играх. Поражение в игре означает смерть.
Фэнтезийное произведение польского писателя Анджея Сапковского, которое получило популярность во всем мире сначала благодаря книгам, а впоследствии благодаря популярным видеоиграм. Затем на основе этих произведений был снят сериал на Netflix, где роль Геральта из Ривии исполняет Генри Кэвилл. Несмотря на сложности адаптации, этот сериал оказался удачным и за Геральтом интересно наблюдать, особенно когда он появляется на экране с мечами в руках и своим хриплым голосом.
Историческая драма, рассказывающая о наследниках графа, погибшего на "Титанике". Этот сериал полюбили более 120 миллионов зрителей по всему миру. События Первой мировой войны, научно-технический прогресс, эмансипация женщин – это разворачивается на фоне живописных пейзажей и роскошных декораций. Костюмы сериала максимально соответствуют стилю того времени. Это один из самых обсуждаемых сериалов среди критиков.
Этот криминальный сериал является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи. Он рассказывает историю английского элитного общества, готового идти на любые преступления ради прибыли. Младший сын герцога Голстеда, Эдвард, получает наследство в виде старинного поместья с подземной плантацией марихуаны. Он намерен прекратить незаконный бизнес, но обстоятельства складываются не в его пользу.
Эта корейская дарама стала популярной благодаря актерскому мастерству Пак Мин-Янг, которая для этой роли похудела до 37 кг. Она рассказывает о несчастной женщине, чей мужчина изменял ее, а затем убил. Однако героиня не умерла, а перенеслась в прошлое и получила шанс отомстить.
Этот сериал реконструирует события после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Главные герои пытаются выяснить причины трагедии и ее последствия для будущих поколений. В течение пяти серий раскрывается масштаб аварии и ее серьезные последствия. Этот сериал был создан командой Великобритании и США.
Сериал рассказывает о владельце медиаимперии Логан Рой, мужчине, который потратил много лет на создание мощной компании и теперь размышляет о том, кому передать ее в наследство. Его сын Кендалл Рой пытается получить место руководителя, однако отец не спешит отдавать ему бизнес. Кендалл имеет конкурентов среди своих братьев и сестер.
Комедийный сериал с Джин Смарт в главной роли, достоин и времени зрителей, и эмоций. Сюжет сосредоточен на Деборе Вэнсе, бывшей успешной стендаперке с сорокалетним стажем, слава которой внезапно исчезла. К ней приставляют молодую ассистентку Эйву, которая должна помочь создать актуальные шутки для молодой аудитории. Сериал интересно исследует конфликт поколений, совмещая иронию с трагическими нотками.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие фильмы помогут создать новогоднее настроение. Грядет Новый год – время, когда города наполняются огоньками, дома появляются елки, а теплые вечера хочется провести за чашкой чая и просмотром любимых фильмов. Праздничное кино – это как уютное одеяло, которое дарит нам детскую радость и веру в чудеса. Вот три культовых фильма, которые следует включить в список новогодних традиций.
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