Оторваться невозможно: какие сериалы посмотреть на праздник дома



















Подборка сериалов (фото из открытых источников)

Во время праздников, когда хочется отдохнуть и отвлечься, можно скачать интересный сериал и наслаждаться просмотром. Так что "Комментарии" собрали для вас подборку, которая, на наш взгляд, точно понравится.

Предлагаем 10 сериалов разных жанров и периодов выпуска. Здесь есть и мини-сериалы, и более длинные проекты, чтобы вы могли провести время с максимальным наслаждением.

Мертвый для меня

Это американский драмедийный сериал, рассказывающий о вдове, которая ищет беглого водителя, который сбил ее мужа. Во время поисков она заводит дружбу с эксцентричной оптимисткой. Однако эта женщина совсем не та, за кого себя выдает.

Вымышленная Анна

Журналистка расследует дело Анны Делви, российской мошенницы, которая смогла убедить американскую элиту, что она богатая наследница из Германии.





Игра в Кальмара

Один из самых популярных сериалов, вышедший на экраны. И недавно появился второй сезон. Этот сериал является подтверждением того, что в ближайшие годы мир все больше внимания будет уделять южнокорейскому телевизионному рынку. "Игра в кальмара" – это история о 47-летнем Соне Ги-Хуне, который переживает трудные времена из-за своей зависимости от азартных игр. Его финансовые проблемы не позволяют ему заботиться о своей дочери. Когда кредиторы начинают угрожать ему физической расправой, незнакомец предлагает ему участие в тайной игре, где 456 участников соревнуются за огромный денежный приз, участвуя в детских играх. Поражение в игре означает смерть.

Ведьмак





Фэнтезийное произведение польского писателя Анджея Сапковского, которое получило популярность во всем мире сначала благодаря книгам, а впоследствии благодаря популярным видеоиграм. Затем на основе этих произведений был снят сериал на Netflix, где роль Геральта из Ривии исполняет Генри Кэвилл. Несмотря на сложности адаптации, этот сериал оказался удачным и за Геральтом интересно наблюдать, особенно когда он появляется на экране с мечами в руках и своим хриплым голосом.

Аббатство Даунтон





Историческая драма, рассказывающая о наследниках графа, погибшего на "Титанике". Этот сериал полюбили более 120 миллионов зрителей по всему миру. События Первой мировой войны, научно-технический прогресс, эмансипация женщин – это разворачивается на фоне живописных пейзажей и роскошных декораций. Костюмы сериала максимально соответствуют стилю того времени. Это один из самых обсуждаемых сериалов среди критиков.

Джентльмены





Этот криминальный сериал является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи. Он рассказывает историю английского элитного общества, готового идти на любые преступления ради прибыли. Младший сын герцога Голстеда, Эдвард, получает наследство в виде старинного поместья с подземной плантацией марихуаны. Он намерен прекратить незаконный бизнес, но обстоятельства складываются не в его пользу.

Выйди замуж за моего мужа

Эта корейская дарама стала популярной благодаря актерскому мастерству Пак Мин-Янг, которая для этой роли похудела до 37 кг. Она рассказывает о несчастной женщине, чей мужчина изменял ее, а затем убил. Однако героиня не умерла, а перенеслась в прошлое и получила шанс отомстить.

Чернобыль

Этот сериал реконструирует события после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Главные герои пытаются выяснить причины трагедии и ее последствия для будущих поколений. В течение пяти серий раскрывается масштаб аварии и ее серьезные последствия. Этот сериал был создан командой Великобритании и США.

Наследники

Сериал рассказывает о владельце медиаимперии Логан Рой, мужчине, который потратил много лет на создание мощной компании и теперь размышляет о том, кому передать ее в наследство. Его сын Кендалл Рой пытается получить место руководителя, однако отец не спешит отдавать ему бизнес. Кендалл имеет конкурентов среди своих братьев и сестер.

Уловки





Комедийный сериал с Джин Смарт в главной роли, достоин и времени зрителей, и эмоций. Сюжет сосредоточен на Деборе Вэнсе, бывшей успешной стендаперке с сорокалетним стажем, слава которой внезапно исчезла. К ней приставляют молодую ассистентку Эйву, которая должна помочь создать актуальные шутки для молодой аудитории. Сериал интересно исследует конфликт поколений, совмещая иронию с трагическими нотками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие фильмы помогут создать новогоднее настроение. Грядет Новый год – время, когда города наполняются огоньками, дома появляются елки, а теплые вечера хочется провести за чашкой чая и просмотром любимых фильмов. Праздничное кино – это как уютное одеяло, которое дарит нам детскую радость и веру в чудеса. Вот три культовых фильма, которые следует включить в список новогодних традиций.