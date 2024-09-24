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От Крутивуса до Котигорошко: в Украине появится киновселенная собственных супергероев

В Украине разрабатывают собственную киновселенную супергероев.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Украинская киностудия FILM.UA Group совместно с режиссером Артемом Литвиненко работают над созданием новой киновселенной современных украинских супергероев. Студия обещает, что киновселенная будет включать спинофы, сериалы и анимационные проекты, а первым полнометражным супергеройским экшном станет "Крутивус. Возвращение силы".

От Крутивуса до Котигорошко: в Украине появится киновселенная собственных супергероев

В Украине появится киновселенная супергероев. Фото: FILM.UA Group

Сюжет фильма разворачивается в современном Киеве, где рядом с людьми веками живут мифические существа со сверхъестественными способностями, но из-за старого Соглашения они не могут ими пользоваться. Однако, когда на севере пробуждается давнее зло, украинские супергерои, такие как Крутивус, Вернигора, Вырвидуб и Котигорошко, вынуждены восстановить свои силы, чтобы защитить страну.

Пока известно о четырех супергероях новой киновселенной и описаны их силы:

  • — Марий Крутивус – контролирует водные потоки;
  • — Устим Вернигора – имеет чрезвычайную физическую силу;
  • — Диан Вырвидуб – управляет растительностью;
  • — Вия Котигорошко – обладает суперскоростью и знает боевые искусства.

В противоположность украинским супергероям, возникают суперзлодеи, среди которых обладательница "кокошника-укокошника" Василиса Ужасна, "ходячий РЕБ" Соловей Разбойник, психопат с телекинетическими способностями Емеля Дурачок и "русский богатырь" Алеша Попович.

Режиссером проекта и сценаристом стал Артем Литвиненко, известный как автор популярного сериала "Нюхач". Также его сериал "Первые дни" получил международную премьеру Netflix. В настоящее время проект находится на стадии разработки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ 10 лучших украинских фильмов, снятых за время независимости Украины.

Также "Комментарии" писали, что Netflix возмутил украинцев. В популярном сериале россиянка сыграет роль персонажа, пережившего геноцид.



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Источник: https://film.ua/uk/news/2760
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