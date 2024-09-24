От Крутивуса до Котигорошко: в Украине появится киновселенная собственных супергероев

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Slava Kot
Украинская киностудия FILM.UA Group совместно с режиссером Артемом Литвиненко работают над созданием новой киновселенной современных украинских супергероев. Студия обещает, что киновселенная будет включать спинофы, сериалы и анимационные проекты, а первым полнометражным супергеройским экшном станет "Крутивус. Возвращение силы".
В Украине появится киновселенная супергероев. Фото: FILM.UA Group
Сюжет фильма разворачивается в современном Киеве, где рядом с людьми веками живут мифические существа со сверхъестественными способностями, но из-за старого Соглашения они не могут ими пользоваться. Однако, когда на севере пробуждается давнее зло, украинские супергерои, такие как Крутивус, Вернигора, Вырвидуб и Котигорошко, вынуждены восстановить свои силы, чтобы защитить страну.
Пока известно о четырех супергероях новой киновселенной и описаны их силы:
В противоположность украинским супергероям, возникают суперзлодеи, среди которых обладательница "кокошника-укокошника" Василиса Ужасна, "ходячий РЕБ" Соловей Разбойник, психопат с телекинетическими способностями Емеля Дурачок и "русский богатырь" Алеша Попович.
Режиссером проекта и сценаристом стал Артем Литвиненко, известный как автор популярного сериала "Нюхач". Также его сериал "Первые дни" получил международную премьеру Netflix. В настоящее время проект находится на стадии разработки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ 10 лучших украинских фильмов, снятых за время независимости Украины.
Также "Комментарии" писали, что Netflix возмутил украинцев. В популярном сериале россиянка сыграет роль персонажа, пережившего геноцид.
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