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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Они возвращаются: Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей"
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Они возвращаются: Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей"

Ждать осталось совсем немного

сегодня, 16:45
Автор:

Любовь Блажко

Этот год мы запомним надолго: пандемия, закрытые границы, отмененные поездки и встречи, отмена съемок любимых фильмов и сериалов. Но, как оказалось, не все еще потеряно. Есть надежда на то, что следующий год будет намного лучше, и вот по какой причине.

Они возвращаются: Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей"

Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей". Фото: lux.fm

Так, стало известно, что весной следующего года начнутся съемки долгожданного спецвыпуска "Друзей". Об этом сообщил Мэттью Перри на своей странице в социальных сетях. 

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта 2021 года. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это мне так нравится!", — написал актер.

Стоит также отметить, что стартовать съемки должны были еще в марте этого года, однако этого не произошло из-за пандемии коронавируса. 

Культовый сериал полюбился многим зрителям за легкий сюжет, превосходное чувство юмора главных героев и, конечно же, за лучший актерский состав. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Первая серия вышла на экраны 22 сентября 1994 года. 

Ну что, вы уже готовы к их возвращению? 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд. В прямом эфире подкаста "Smartless" звезда сериала "Друзья" заявила, что хочет приостановить карьеру в Голливуде. Поклонники уже начали переживать по этому поводу, ведь им хочется и дальше наблюдать за любимой актрисой на экране. 


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Источник: https://lux.fm/ru/mettyu-perri-nazval-datu-semok-specvypuska-druzej_n101395
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