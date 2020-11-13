Они возвращаются: Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей"

Этот год мы запомним надолго: пандемия, закрытые границы, отмененные поездки и встречи, отмена съемок любимых фильмов и сериалов. Но, как оказалось, не все еще потеряно. Есть надежда на то, что следующий год будет намного лучше, и вот по какой причине.

Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей". Фото: lux.fm

Так, стало известно, что весной следующего года начнутся съемки долгожданного спецвыпуска "Друзей". Об этом сообщил Мэттью Перри на своей странице в социальных сетях.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта 2021 года. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это мне так нравится!", — написал актер.

Стоит также отметить, что стартовать съемки должны были еще в марте этого года, однако этого не произошло из-за пандемии коронавируса.

Культовый сериал полюбился многим зрителям за легкий сюжет, превосходное чувство юмора главных героев и, конечно же, за лучший актерский состав. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Первая серия вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

Ну что, вы уже готовы к их возвращению?





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд. В прямом эфире подкаста "Smartless" звезда сериала "Друзья" заявила, что хочет приостановить карьеру в Голливуде. Поклонники уже начали переживать по этому поводу, ведь им хочется и дальше наблюдать за любимой актрисой на экране.

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