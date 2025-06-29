Объяснение концовки 3 сезона "Игры в кальмара": кто выжил и стал победителем

27 июня на Netflix вышел третий и финальный сезон "Игры в кальмара", состоящий из шести эпизодов. Последний сезон заканчивает историю Ги Хуна и других героев сериала. Портал "Комментарии" подготовил объяснение концовки сериала "Игра в кальмара".

Сериал "Игра в кальмара". Фото из открытых источников

Предупреждение: тест содержит спойлеры к 3 сезону "Игра в кальмара".

Шаманка Сон Ньо (игрок 044) предполагает в начале сериала, что ни один из ее партнеров по команде не выйдет живым из игры. В 6-м эпизоде 3 сезона становится понятно, что ее пророчество сбылось и ни одному из начальных участников "Игры в кальмара" не удается пережить соревнование.

Кто выиграл в 3 сезоне "Игры в кальмара"

Победителем "Игры в кальмара" становится ребенок Чон Хи (игрок 222), рождающийся во 2-м эпизоде 3 сезона. Он выиграл 4,56 млрд вон или же 33,49 млн долларов, или 1,4 млрд гривен.

Создатель сериала Хван Дон Хек объяснил, что таким образом хотел внушить надежду.

"В конце концов, ребенок олицетворяет будущее поколение. Я считаю, что у нас также есть ответственность и обязанность сделать все возможное, чтобы оставить лучший мир для будущего поколения. То, что ребенок стал победителем, соответствовало смыслу "Игры в кальмара"", — объяснил Хек.

Чем закончился сериал "Игра в кальмара"

Концовка сериала стала неожиданной даже для тех, кто привык к жестким поворотам "Игры в кальмара". Главный герой Сон Ги Хун (игрок 456), которого играет Ли Чон Че, дошел до финала, где выбрал самопожертвование, чтобы спасти младенца.

В последней серии игрокам приходится сыграть в игру "Небесный кальмар", где они вынуждены передвигаться между тремя башнями символами сериала в виде квадрата, треугольника и круга. На протяжении игры Сон Ги Хун защищает ребенка, а другие игроки, в том числе его отец Ли Мэн-ги (игрок 333), пытаются его убить.

В финальном сражении Сон Ги Хун побеждает Мэн-ги, однако в конце предстает перед сложным выбором: убить ребенка и стать победителем "Игры в кальмара"; ничего не делать, что приведет к смерти обоих; или покончить с собой, чтобы спасти ребенка. Сон Ги Хун выбирает третий вариант. В конце он произносит речь перед фронтменом и VIP-гостями, заявив, что игроки не лошади, а люди.

Ги Хун в последней серии "Игра в кальмара"

Как заметил актер Ли Чон Че, жертва Ги Хуна имела смысл. Главный герой "Игры в кальмара" был отчужден от своего ребенка, поэтому "это почти как Ги Хун смотрит на собственную дочь". Режиссер Хван объясняет, что ребенок стал переосмыслением игрока своей "человечности и совести".

"Послание, которое я хотел донести, заключалось в том, что если мы будем преследовать исключительно свои интересы — у нас не будет будущего. Самопожертвование Ги Хуна, чтобы спасти ребенка, — это послание, которое нам нужно услышать сегодня. Этот персонаж, которого втягивают в игру, он терпит все, а затем снова прыгает, чтобы положить ей конец, — это тот, кто должен донести это послание", — сказал Хван.

Что делает Фронтмен с ребенком Чон Хи

После победы ребенка Чон Хи в конце 6-го эпизода 3-го сезона происходит скачок вперед на шесть месяцев. Мы понимаем, что Фронтмен проник в квартиру своего брата, которому оставил ребенка и деньги как победителя "Игры в кальмара".

Победитель "Игры в кальмара" в 3 сезоне

Что означает финальная сцена "Игры в кальмара"

Фронтмен прилетает в Лос-Анджелес, чтобы передать дочери Ги Хуна деньги и сообщить о смерти отца. Когда Фронтмен идет по улице, он слышит знакомый звук игры такджи.

Кейт Бланшетт в концовке сериала "Игра в кальмара"

Он видит, как новая вербовщица, которую сыграла Кейт Бланшетт, играет с потенциальным участником "Игры в кальмара". Глаза Фронтмена и незнакомки встречаются, что означает, что система жива.

"Я считаю, что это невероятный конец, который никто не мог предвидеть. Несмотря на все благородные усилия стольких людей, мир все еще остается таким, как и раньше", — говорит Ли Бен Хон, который сыграл Фронтмена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, выйдет ли четвертый сезон сериала "Игра в кальмара".

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