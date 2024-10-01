Новый фильм с Деми Мур шокирует зрителей: они бегут из кинотеатров

Фильм "Субстанция", в котором главную роль сыграла Деми Мур, стал настоящим испытанием для многих зрителей в США и Великобритании. Оригинальный феминистский хоррор поразил своей жестокостью и провокационностью настолько, что некоторые люди покидали кинотеатры раньше, не дождавшись финала.



Деми Мур в фильме "Субстанция". Фото: MUBI

Сюжет "Субстанции" разворачивается вокруг Элизабет Спаркл, 50-летней "оскароносной" актрисы, работающей ведущей фитнес-шоу, роль которой исполнила Деми Мур. Ее персонаж узнает, что продюсеры планируют заменить ее младшей кандидаткой. В этот момент она открывает для себя препарат, позволяющий репликировать клетки и создавать "лучшую версию себя". Так на сцене появляется ее молодая копия – Сью, которая постепенно поглощает жизнь и карьеру Элизабет, вытесняя главную героиню из ее собственной жизни.



Фильм вызвал бурную реакцию среди зрителей. По сообщениям британских медиа, на премьере в Лондоне несколько десятков человек покинули зал до окончания фильма, описывая его как "чрезмерно жестокий".

"Большинство людей смотрели фильм сквозь пальцы. Это был самый резкий фильм, который я когда-либо видел", – сказал один из зрителей.

Обсуждение "Субстанции" быстро распространилось и на американскую аудиторию, где также отмечали "шокирующие и кровавые сцены". Зрители в социальных сетях делились впечатлениями, называя его "отвратительным" и "самым жестоким фильмом", который им приходилось видеть. Некоторые зрители указывали, что "Три человека выбежали из показа, каждый в разных сценах, которые были все более кровавыми". Другие даже шутили: "Я бы хотел, чтобы вы видели лицо женщин, покинувших зал передо мной. Видимо, они ожидали увидеть очередную драму с Деми Мур".

Фильм "Субстанция" является результатом англо-американо-французской копродукции и был срежиссирован Коралли Фаржей. Кроме Деми Мур, в фильме сыграли Маргарет Кволли и Деннис Квейд. Лента уже успела завоевать награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Премьера для общей аудитории прошла 18 сентября, а в Украине фильм "Субстанция" появится в кинотеатрах 10 октября.

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