Номинанты "Оскар-2022": объявили полный список претендентов на кинопремию

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Карина Ожерельева
Объявлены номинации на 94 премию Оскар. Об этом сообщает ABC News.
Оскар - фото из открытых источников
Во вторник, 8 февраля, звезда сериала "Черный" Трейси Эллис Росс и звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан объявили номинантов на "Оскар-2022" во всех 23 конкурсных категориях.
Лидером номинантов является "Сила собаки", получившая 12 номинаций. Около сзади была "Дюна" с 10 номинациями. "Белфаст" и "Вестсайдская история" с семью, а "Король Ричард" получил шесть номинаций.
Нынешняя церемония вручения премии Оскар, продюсером которой является Уилл Пэкер, режиссер Гленн Вайс, возвращается в голливудский Dolby Theatre. В шоу будет ведущий впервые с 2018 года, хотя ведущий вечера еще не объявлен.
Дэнни Гловер получит гуманитарную премию имени Джина Гершолта, а Сэмюэл Л. Джексон, Элейн Мэй и Лив Ульман получат почетные премии "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук, руководящего органа премии "Оскар".
Ознакомьтесь с полным списком номинантов на "Оскар-2022":
Джесси Бакли, "Потерянная дочь"
Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история"
Джуди Денч, "Белфаст"
Кирстен Данст, "Сила собаки"
Аунджану Эллис, "Король Ричард"
"Круэлла"
"дюна"
"Сирано"
"Аллея кошмаров"
"Вестсайдская история"
"Белфаст"
"Дюна"
"Не время умирать"
"Сила собаки"
"Вестсайдская история"
"Не смотри вверх"
"Дюна"
"Шарм"
"Сила собаки"
"Параллельные матери"
"КОДА"
"Води мою машину"
"Дюна"
"Потерянная дочь"
"Сила собаки"
"Белфаст"
"Не смотри вверх"
"Король Ричард"
"Пицца со сладкой"
"Худший человек в мире"
"Дела искусства"
"Бестия"
"Боксбалет"
"Робин Робин"
"Стеклоочиститель"
"Ала Качу — Возьми и беги"
"Платье"
"Долгое прощание"
"На мой взгляд"
"Пожалуйста, держи"
Киарон Хайндс, "Белфаст"
Трой Коцур, "КОДА"
Джесси Племонс, "Сила собаки"
Дж. К. Симмонс, "Быть Рикардосом"
Коди Смит-Макфи, "Сила собаки"
"Не смотри вверх"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Сила собаки"
"Тик, тик… Бум"
"Приближается 2 Америка"
"Круэлла"
"Дюна"
"Глаза Тамми Фэй"
"Дом Gucci"
"Шарм"
"Убегать"
"Лука"
"Митчеллы против машин"
"Рая и последний дракон"
"Будь живым" (король Ричард)
"Две гусеницы" (Шарм)
"Вниз к радости" (Белфаст)
"Не время умирать" (Не время умирать)
"Четыре хороших дня"
"Чувственный"
"Отведи меня домой"
"Королева баскетбола"
"Три песни для Беназир"
"Когда мы были хулиганами"
"Вознесение"
"Аттика"
"Убегать"
"Лето души (или когда революцию нельзя было транслировать по телевидению)"
"Письмо огнем"
"Дюна"
"Свободный парень"
"Не время умирать"
"Шан-Чи и легенда о десяти кольцах"
"Человек-паук: Нет дороги домой"
"дюна"
"Аллея кошмаров"
"Сила собаки"
"Трагедия Макбета"
"Вестсайдская история"
"Дюна"
"Аллея кошмаров"
"Сила собаки"
"Трагедия Макбета"
"Вестсайдская история"
"Води мою машину"
"Убегать"
"Рука Божия"
Лунано: Как в классе
"Худший человек в мире"
Хавьер Бардем — "Быть Рикардосом"
Бенедикт Камбербетч — "Сила собаки"
Эндрю Гарфилд – "Тик, тик… БУМ!"
Уилл Смит – "Король Ричард"
Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
Джессика Честейн – "Глаза Тамми Фэй"
Оливия Колман — "Потерянная дочь"
Пенелопа Крус – "Параллельные матери"
Николь Кидман — "Быть Рикардосом"
Кристен Стюарт — "Спенсер"
Кеннет Брана – "Белфаст"
Пол Томас Андерсон – "Пицца со сладкой"
Джейн Кэмпион – "Сила собаки"
Рюсуке Хамагучи – "Воды на моем автомобиле"
Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
"Белфаст"
"КОДА"
"Не смотри вверх"
"Води мою машину"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Пицца со сладкой"
"Аллея кошмаров"
"Сила собаки"
"Вестсайдская история"
Как сообщали ранее "Комментарии", скончался старейший лауреат премии "Оскар" актер Кристофер Пламмер.
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