Номинанты "Оскар-2022": объявили полный список претендентов на кинопремию

Объявлены номинации на 94 премию Оскар. Об этом сообщает ABC News.

Оскар - фото из открытых источников

Во вторник, 8 февраля, звезда сериала "Черный" Трейси Эллис Росс и звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан объявили номинантов на "Оскар-2022" во всех 23 конкурсных категориях.

Лидером номинантов является "Сила собаки", получившая 12 номинаций. Около сзади была "Дюна" с 10 номинациями. "Белфаст" и "Вестсайдская история" с семью, а "Король Ричард" получил шесть номинаций.

Нынешняя церемония вручения премии Оскар, продюсером которой является Уилл Пэкер, режиссер Гленн Вайс, возвращается в голливудский Dolby Theatre. В шоу будет ведущий впервые с 2018 года, хотя ведущий вечера еще не объявлен.

Дэнни Гловер получит гуманитарную премию имени Джина Гершолта, а Сэмюэл Л. Джексон, Элейн Мэй и Лив Ульман получат почетные премии "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук, руководящего органа премии "Оскар".

Ознакомьтесь с полным списком номинантов на "Оскар-2022":

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли, "Потерянная дочь"

Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история"

Джуди Денч, "Белфаст"

Кирстен Данст, "Сила собаки"

Аунджану Эллис, "Король Ричард"

Лучший дизайн костюмов

"Круэлла"

"дюна"

"Сирано"

"Аллея кошмаров"

"Вестсайдская история"

Лучший звук

"Белфаст"

"Дюна"

"Не время умирать"

"Сила собаки"

"Вестсайдская история"

Лучшая оригинальная музыка

"Не смотри вверх"

"Дюна"

"Шарм"

"Сила собаки"

"Параллельные матери"

Лучший адаптированный сценарий

"КОДА"

"Води мою машину"

"Дюна"

"Потерянная дочь"

"Сила собаки"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотри вверх"

"Король Ричард"

"Пицца со сладкой"

"Худший человек в мире"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Дела искусства"

"Бестия"

"Боксбалет"

"Робин Робин"

"Стеклоочиститель"

Лучший короткометражный боевик

"Ала Качу — Возьми и беги"

"Платье"

"Долгое прощание"

"На мой взгляд"

"Пожалуйста, держи"

Лучший актер второго плана

Киарон Хайндс, "Белфаст"

Трой Коцур, "КОДА"

Джесси Племонс, "Сила собаки"

Дж. К. Симмонс, "Быть Рикардосом"

Коди Смит-Макфи, "Сила собаки"

Лучший монтаж фильма

"Не смотри вверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Сила собаки"

"Тик, тик… Бум"

Лучший макияж и прическа

"Приближается 2 Америка"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тамми Фэй"

"Дом Gucci"

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Шарм"

"Убегать"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Рая и последний дракон"

Лучшая оригинальная песня

"Будь живым" (король Ричард)

"Две гусеницы" (Шарм)

"Вниз к радости" (Белфаст)

"Не время умирать" (Не время умирать)

"Четыре хороших дня"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Чувственный"

"Отведи меня домой"

"Королева баскетбола"

"Три песни для Беназир"

"Когда мы были хулиганами"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Вознесение"

"Аттика"

"Убегать"

"Лето души (или когда революцию нельзя было транслировать по телевидению)"

"Письмо огнем"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Свободный парень"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда о десяти кольцах"

"Человек-паук: Нет дороги домой"

Лучшая операторская работа

"дюна"

"Аллея кошмаров"

"Сила собаки"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший производственный дизайн

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Сила собаки"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший международный полнометражный фильм

"Води мою машину"

"Убегать"

"Рука Божия"

Лунано: Как в классе

"Худший человек в мире"

Лучший актер

Хавьер Бардем — "Быть Рикардосом"

Бенедикт Камбербетч — "Сила собаки"

Эндрю Гарфилд – "Тик, тик… БУМ!"

Уилл Смит – "Король Ричард"

Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"

Лучшая актриса

Джессика Честейн – "Глаза Тамми Фэй"

Оливия Колман — "Потерянная дочь"

Пенелопа Крус – "Параллельные матери"

Николь Кидман — "Быть Рикардосом"

Кристен Стюарт — "Спенсер"

Лучший режиссер

Кеннет Брана – "Белфаст"

Пол Томас Андерсон – "Пицца со сладкой"

Джейн Кэмпион – "Сила собаки"

Рюсуке Хамагучи – "Воды на моем автомобиле"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучший рисунок

"Белфаст"

"КОДА"

"Не смотри вверх"

"Води мою машину"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Пицца со сладкой"

"Аллея кошмаров"

"Сила собаки"

"Вестсайдская история"

Как сообщали ранее "Комментарии", скончался старейший лауреат премии "Оскар" актер Кристофер Пламмер.

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