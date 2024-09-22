Netflix возмутил украинцев: россиянка сыграет роль персонажа, которая пережила геноцид

Netflix продолжает работу над вторым сезоном сериала "Ван Пис" ("One Piece"), адаптацией популярной японской манги. Одной из новых актрис проекта станет россиянка Лера Абова, о чем сообщили на официальной странице сериала в Instagram. Такой выбор компании разозлил украинцев.



Российская актриса Лера Абова сыграет в сериале "Ван Пис". Фото из открытых источников

Компания Netflix представила новую актрису второго сезона сериала "Ван Пис", которой стала россиянка.

"Лера Абова присоединяется к нам как таинственная Мисс Олл Сандей! Со спокойной улыбкой и скрытыми секретами она знает больше, чем говорит", — говорится в сообщении.

По информации портала Netflix Tudum, создатель манги и сериала, японский художник Эйчичиро Ода, подтвердил, что съемки второго сезона уже начались.

31-летняя российская актриса Лера Абова сыграет роль Мисс Олл Сандей, также известную как Нико Робин — персонаж из расы Охаран, которая оказалась единственной выжившей после геноцида острова Охара.

Украинские пользователи в соцсетях выразили возмущение из-за выбора россиянки на роль персонажа, пережившего геноцид. В комментариях к сообщению Netflix в Instagram, а также в публикациях на платформе Х, многие указывали на неуместность этого кастинга, учитывая агрессию России против Украины.

Среди комментариев звучали следующие: "Этот сериал умер для меня", "Кастинг россиян в большой проект, дать им платформу и показать другим студиям, что это нормально – одно из самых непрофессиональных решений Netflix", "Вы бы знали какую невероятную злость и разочарование чувствую, потому что персонажку, которая пострадала от геноцида собственной нации, будет играть личность, народ которой осуществляет уже не первый геноцид", "Это просто противно. Она поддерживает российский терроризм в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Netflix назвал самые популярные фильмы недели: в списке украинская лента.

Также "Комментарии" писали, что назван лучший сериал 2024 года.

