Netflix в марте 2025: самые горячие новинки, которые нельзя пропустить

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Амбарцумян Анна
Март 2025 обещает много новинок на Netflix, которые точно привлекут ваше внимание. Среди них — уникальное лайфстайл-шоу Меган Маркл, увлекательные истории из прошлого в "Гепарде" и черная комедия "Резиденция", раскрывающая тайны Белого дома. Вот список самых ожидаемых премьер этого месяца, которые следует добавить в свой список для просмотра.
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Никогда не будет лишним узнать больше об истории культовых событий. "Хаос. Убийства Мэнсонов" раскрывает, как последователи Чарльза Мэнсона стали частью смертоносной схемы. Документальный фильм снова поднимает вопросы контроля сознания и экспериментов ЦРУ.
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