Netflix в марте 2025: самые горячие новинки, которые нельзя пропустить



















Март 2025 обещает много новинок на Netflix, которые точно привлекут ваше внимание. Среди них — уникальное лайфстайл-шоу Меган Маркл, увлекательные истории из прошлого в "Гепарде" и черная комедия "Резиденция", раскрывающая тайны Белого дома. Вот список самых ожидаемых премьер этого месяца, которые следует добавить в свой список для просмотра.

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"С любовью, Меган" (3 марта)

В новом лайфстайл-шоу "С любовью, Меган" герцогиня Сассекская приглашает зрителей к себе в гости. Меган делится секретами приготовления вкусных блюд, дает советы по садоводству и рассказывает, как создать атмосферу уюта и радости на дому. Кроме того, в каждом эпизоде к ней присоединяются старые и новые друзья, с которыми она совместно работает над интересными проектами, в частности пчеловодством. Взгляните на повседневную жизнь герцогини через ее собственные глаза!





"Гепард" (5 марта)

Драмедия "Гепард" переносит нас в 1860-е годы в Сицилии, где дон Фабрицио Корбера пытается сохранить свое место в изменяющемся аристократическом обществе. Он организует брак между своим племянником и богатой наследницей, но помешает этому чувства его дочери, которая влюблена в Танкреди. Роскошные костюмы, элегантные итальянские особняки и, конечно, драматические перипетии – этот сериал обещает стать одной из главных премьер марта.





"Резиденция" (7 марта)

Для любителей черных комедий – "Резиденция", новый сериал от Шонды Раймс. Это расследование таинственного убийства в Белом доме, где все не так просто, как кажется. Детектив Корделия Капп вместе с агентом ФБР Парком раскрывают множество тайн на фоне торжественного ужина. Если вы обожаете интриги, интересных персонажей и быстрый сюжет – этот сериал для вас!





"Электрический штат" (20 марта)

Фанаты научной фантастики не могут пропустить "Электрический штат". В этом фильме братьев Руссо, снятого по популярному графическому роману, юная девушка Мишель отправляется на поиски пропавшего брата с роботом, который тот ей покинул. Звездный состав, включая Милли Бобби Браун и Криса Пратта, обещает не менее увлекательный сюжет.





"Хаос. Убийства Мэнсонов" (14 марта)

Никогда не будет лишним узнать больше об истории культовых событий. "Хаос. Убийства Мэнсонов" раскрывает, как последователи Чарльза Мэнсона стали частью смертоносной схемы. Документальный фильм снова поднимает вопросы контроля сознания и экспериментов ЦРУ.



