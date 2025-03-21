Netflix судится с режиссером, который получил деньги на новый сериал, но залил их в криптовалюту

Netflix подал в суд и обвинил в мошенничестве режиссера Карла Эрика Ринша. Ринш получил от компании 11 млн долларов на производство научно-фантастического сериала, но вместо работы над проектом потратил деньги на роскошную жизнь, инвестиции в акции и криптовалюту.

Карл Ринш. Фото из открытых источников

Netflix заключил соглашение с Карлом Риншем о создании сериала "Белая лошадь" и выделил 44 млн долларов на его производство. По первоначальному плану съемки должны были состояться в Кении, Мексике, Румынии, Германии, Венгрии и Уругвае. Но уже на первых этапах работы стало ясно, что бюджет стал стремительно превышать запланированные суммы.

Ринш потребовал дополнительное финансирование, уверяя Netflix, что для завершения сериала необходимы еще 11 млн долларов. В марте 2020 года компания согласилась предоставить средства в надежде спасти проект.

Вместо того чтобы использовать деньги на завершение сериала, режиссер менее чем за два месяца потратил половину полученных средств на инвестиции, в частности в криптовалюту. Когда эти инвестиции принесли прибыль, вместо возврата к производству сериала Ринш потратил деньги на пять автомобилей Rolls-Royce, роскошную антикварную мебель, проживание в элитном отеле Four Seasons и оплату адвокатов для развода.

В 2023 году Netflix инициировал арбитражный процесс, завершившийся решением о возвращении режиссером 9 млн долларов. Однако сам Ринш подал в суд на стриминговую платформу, требуя 14 млн долларов. По его словам, Netflix нарушил условия договора.

18 марта Карла Ринша арестовали в Голливуде, и теперь ему грозит до 90 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Сериал "Белая лошадь" так и не был закончен.

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