Netflix назвал самые популярные фильмы недели: в списке украинская лента



















Netflix опубликовал новый список самых популярных фильмов недели, и среди них — украинская лента, которая уже успела завоевать сердца зрителей по всему миру. Каждую неделю стриминговый гигант обновляет свой рейтинг, отражающий предпочтения аудитории. В этот раз список возглавили как давно любимые фильмы, так и новые релизы, которые мгновенно привлекли внимание.

Лучшие фильмы недели на Netflix: что выбирают зрители

Украинский боевик "Союз" ворвался в топ Netflix

Украинская лента "Союз" стала одним из самых обсуждаемых фильмов недели. Сюжет фильма рассказывает о строителе, который неожиданно сталкивается с призраками прошлого, когда к нему за помощью обращается школьная любовь, втянутая в опасный мир шпионажа. Герой, не имея опыта в подобных ситуациях, оказывается в центре смертельных заговоров и интриг, где ему придется бороться за свою жизнь и любовь. Фильм захватил зрителей динамичным сюжетом и яркими персонажами, обеспечив себе место в топе Netflix.





"Вкус свободы": кулинарная драма в сердце Львова

Еще одна новинка, попавшая в топ Netflix на этой неделе, — драма "Вкус свободы". Фильм рассказывает историю молодой поварихи, которая после потери работы решает переехать во Львов, чтобы осуществить свою мечту и стать шеф-поваром в престижном ресторане. Вдохновение она находит в старинной кулинарной книге, которая открывает ей богатый мир украинской кухни. Кинолента завоевала популярность благодаря своей теплой атмосфере и уникальному подходу к гастрономической теме.





Комедия "Новички": школьные будни с непредсказуемым исходом

Для любителей легкого и непринужденного юмора в топ Netflix попала комедия "Новички". Фильм рассказывает о первых днях в старшей школе и большой вечеринке, на которую стремятся попасть четверо друзей. То, что начиналось как обычное подростковое приключение, быстро превращается в ночь полную неожиданных событий и хаоса. Картина полюбилась зрителям за свою легкость, юмор и неподдельные эмоции.





Другие популярные фильмы недели на Netflix

В рейтинг также вошли:

"Непокоренный"

"Пришелец Павел"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Школа для взрослых"

"М3ГАН"

"Крик VI"