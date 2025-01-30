Netflix назвал дату выхода финального сезона "Игры в кальмара": официальный тизер



















Финальный сезон культового сериала выйдет 27 июня 2025 года. Netflix официально подтвердил, что третий сезон станет завершающим и поставит точку в истории смертельных игр. Эта новость стала настоящим сюрпризом, ведь второй сезон пришлось ждать почти три года. Что ждет зрителей в финале и почему этот сериал стал феноменом – читайте дальше.

"Игра в кальмара 3". Фото: instagram/netflix

Стриминговый гигант Netflix объявил, что премьера финальных эпизодов "Игры в кальмара" состоится 27 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что третий сезон станет последним, завершив жуткую историю соревнований на выживание, покорившую миллионы зрителей по всему миру.





Напомним, первый сезон "Игры в кальмара" вышел в 2021 году и мгновенно стал сенсацией. Сериал рассказывает о людях, которые из-за финансовых затруднений соглашаются принять участие в жестоких играх, где победитель получает огромный денежный приз, а все остальные – смерть.





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Второй сезон, появившийся в конце декабря 2024 года, продолжил историю главного героя Сон Ги Хуна. В финальном сезоне зрителей ждет развязка его миссии, впрочем, как все закончится, фанаты узнают только летом. Впрочем, посмотреть первый тизер третьего сезона можно уже сейчас.





"Игра в кальмара" остается одним из самых популярных сериалов Netflix. Он не только установил рекорды по просмотрам, но и повлиял на современную попкультуру, породив сотни мемов, товаров и даже реальное соревнование по мотивам сериала.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Netflix адаптирует свои сериалы для аудитории, которая любит одновременно смотреть контент и заниматься другими делами. Теперь во многих сериалах герои не только говорят, но описывают свои действия.