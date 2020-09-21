Названы худшие финалы сериалов в истории

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Владимир Лавский
Составлен рейтинг худших концовок сезона в истории мировых сериалов. Свою версия создало британское издание The Independent.
Первое место в списке занял проект "Игра престолов", последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал "страдал от повествовательных и стилистических проблем", а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.
На втором месте оказался ситком "Сайнфелд", финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как "шоу ни о чем", однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.
Замкнул тройку "Декстер", рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.
В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли "Как я встретил вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький домик в прериях", "Сплетница" и "Твин Пикс: Возвращение".
Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы прошлого года.
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