Назван самый дорогой мультсериал в истории анимации

Анимационный сериал "Аркейн" от Netflix, базирующийся на вселенной League of Legends, не только покорил зрительские сердца, но и установил финансовый рекорд в сфере анимации. Согласно данным отчета Variety, создание и продвижение этого сериала обошлись в рекордные 250 миллионов долларов, что делает его самым дорогим анимационным проектом, когда-либо создававшимся.

Аркейн стал самым дорогим мультсериалом в истории анимации. Фото: Netflix

Первый сезон из девяти серий "Аркейн" стоил Riot Games примерно 80 миллионов долларов, а расходы на второй сезон достигли около 100 миллионов долларов. Кроме того, для продвижения первого сезона компания выделила еще 60 миллионов долларов, вложив значительные средства в рекламу, не считая маркетинговых затрат Netflix.

"Мы более чем удовлетворены расходами, которые были нужны для того, чтобы показать шоу, которое было достойным времени наших игроков", — сказал соучредитель Riot Games Марк Меррилл, однако не подтвердил расходы официально.

Премьера "Аркейна" состоялась в 2021 году, когда он получил мгновенное признание. Анимационный сериал занял первое место по популярности на Netflix в 52 странах и достиг высоких рейтингов: 9,2/10 на Rotten Tomatoes и 9,2/10 на IMDb. Анимационный стиль и поразительная детализация захватили как поклонников игры, так и новых зрителей.

"Аркейн" рассказывает о двух сестрах, Джинкс и Ви, которых разделяет конфликт между процветающим городом Пилтовер и бедным криминальным районом Заун. Сюжет включает непростые выборы героев, дружбу и семейные связи на фоне социальных потрясений и научных экспериментов.

Выпуск второго сезона намечен на 9 ноября 2024 года. Он станет финальным для "Аркейна", хотя в начале компания планировала пять сезонов анимационного сериала.

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