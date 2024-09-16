Лучший сериал 2024 года: он превзошел "Игра престолов"

В ночь на 16 сентября в США состоялась 76 церемония вручения премии "Эмми", которая считается телевизионным аналогом "Оскара". В 2024 году безоговорочным лидером стал сериал "Сегун", получивший рекордное количество наград за один сезон.



Хироюки Санада в сериал "Сегун". Фото: FX

На церемонии "Эмми" сериал от Hulu и FX "Сегун" имел 25 номинаций из которых выиграл 18. Таким образом, сериал "Сегун" вошел в историю установив рекорд по количеству побед на "Эмми" за один год. Предыдущим рекордсменом была "Игра престолов" с 12 победами в 2015 году.

Сериал "Сегун" получил главную награду как лучший драматический сериал года. Он конкурировал за эту премию с такими сериалами, как "Корона", "Фоллаут", "Утреннее шоу", "Мистер и миссис Смит", "Медленные лошади" и "Проблема 3 тел".

Также "Сегун" одержал победы в номинации за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, которую дали японскому актеру Хироюки Санади. Лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Анна Савай, а лучшую режиссерскую работу в драматическом сериале отдали Фредерику Э. А. Тою. Остальные 14 наград были присуждены в "технических" номинациях – за лучшие визуальные эффекты, монтаж, кастинг, звук и другие.

Сериал "Сегун" основан на одноименном романе Джеймса Клавелла 1975 года. Сюжет сериала сосредоточен на Джоне Блекторне, английском мореходе, потерпевшем кораблекрушение в Японии. Он попадает в сложную политическую ситуацию перемещаясь между двумя могущественными регионами, управляемыми Торанага и Исидо.

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