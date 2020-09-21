Найдена актриса на роль Женщины-Халк в сериале

Киностудия Marvel озвучила имя актрисы, которая сыграет главную роль в супергеройском сериале "Женщина-Халк". Ею стала звезда научно-фантастической киноленты "Темное дитя" Татьяна Маслани. Такую информацию предоставило издание Deadline.

Первый сезон нового сериала появится на стриминговом сервисе Disney + в 2022 году. Режиссером проекта выступит Кэт Койро, известна такими работами, как "Пока мы были здесь" и "Дело в тебе".

К слову, Марк Руффало, который играет Брюса Бэннера (Халка) в фильмах Marvel на своей странице в Twitter уже поприветствовал свою киносестру.





Напомним, что сюжет сериала расскажет о девушке-юристе Дженнифер, которая после переливания крови, получает сверхспособности и превращается в Женщину-Халка. Но в отличии от своего кузена, в новом образе ей удается сохранить ясность ума и свою личность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кинокомпания Marvel планирует выпустить супергеройский фильм с участием женщин. Слухи о создании этой кинокартины ходят уже давно, хотя официально его производство не подтверждается.

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