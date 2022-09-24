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Начался опрос о "Лучшем украинском фильме снятом за время независимости", успей проголосовать

Начался формироваться рейтинг "Лучший украинский фильм снят за время независимости".

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
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На портале Ratings.comments.ua стартовал опрос на "Лучший украинский фильм снятый за время независимости". Проголосуйте за самый лучший фильм.

Начался опрос о "Лучшем украинском фильме снятом за время независимости", успей проголосовать

Лучший украинский фильм снят за время независимости. Фото Comments.ua

У украинского кинематографа давняя история, ведь еще в конце 19 в. украинский инженер Иосиф Тимченко создал прибор, похожий на кинескоп, который можно было использовать для съемки. Спустя некоторое время, мир покорила лента Александра Довженко "Земля" 1930 года, которая является культовой в своей эпохе кино.

Далее последовал этап глубокой советизации и создания кино для верхушки элиты коммунистической партии, сменившейся относительной оттепелью и развитием украинского кинематографа. В этот период украинцы смогли насладиться такими фильмами как "За двумя зайцами" 1961 года режиссера Виктора Иванова, "Тени забытых предков" 1964 года Сергея Параджанова, "Белая птица с чёрной отметиной" 1971 года Юрия Ильенко, "Вавилон XX" 1979 Ивана Миколайчука, "Пропала грамота" Бориса Ивченко, который сняли в 1972 году, но из-за цензуры показали зрителям только спустя 10 лет.

Теперь современный украинский кинематограф пытается снискать такую же славу. Украинские фильмы становятся все лучше, завоевывают международные награды на кинофестивалях, привлекают голливудских актеров, получают бюджеты и гранты, а главное дают зрителям насладиться качественным просмотром кино.

Итак, портал "Комментарии" решил провести опрос на тему "Лучший украинский фильм снят за время независимости". Всего было отобрано 40 украинских фильмов за годы независимости.

Чтобы принять участие в составлении рейтинга, вам необходимо верифицироваться на сайте Ratings.comments.ua через Facebook и отдать свой голос за любимый украинский фильм. В дальнейшем изменить решение уже невозможно. Поэтому успей отдать свой голос за "Лучший украинский фильм снятый за время независимости".

Ранее портал "Комментарии" определял лучший фильм последних 20 лет.

Также на портале "Комментарии" прошел опрос о лучшем эстрадном певце или певице Украины.



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Источник: Comments.ua
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