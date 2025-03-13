Марго Робби возвращается в кино: актриса сыграет культовую модель Playboy Анну-Николь Смит

Звезда фильма "Барби" и одна из самых известных актрис современности Марго Робби готовится к новой амбициозной роли. 34-летняя Марго Робби, родившая своего первого ребенка в октябре 2024 года, возвращается на большие экраны, где превратится в Анну-Николь Смит – легендарную модель Playboy.

Марго Робби. Фото из открытых источников

После невероятного успеха "Барби", где Марго Робби исполнила не только главную роль, но и выступила продюсером, она закрепила за собой статус одной из самых ярких актрис своего поколения. Именно эта роль поразила создателей нового биографического фильма об Анне-Николь Смит – дизайнера Поля Аттеу и телепродюсера Патрика Симпсона, которые были близкими друзьями модели. Они утверждают, что во время личной встречи с Марго почувствовали "электрическое" сходство между ней и Анной-Николь.

"То, как она воплотила "Барби", и Пол всегда дразнил, что Анна — это живая "Барби". Кто лучше сыграет ее, чем Марго? Я могу сказать вам, когда мы встретились с ней, мы почувствовали что-то электрическое, и это был такой прекрасный момент", — сказали создатели фильма.

У проекта уже есть готовый сценарий, и сейчас ведутся переговоры со студиями и агентами по производству.

Кто такая Анна-Николь Смит

Анна-Николь Смит получила популярность в начале 90 лет, когда ее фото появилось на обложке Playboy, а впоследствии она получила титул Playmate года. Ее карьера быстро развивалась – модельные контракты, участие в кино и телевизионных шоу сделали ее настоящей мировой знаменитостью.

В 26 лет Смит неожиданно вышла замуж за 89-летнего нефтяного магната Дж. Говарда Маршалла. После его смерти она оказалась в центре затяжных судебных прений из-за наследства миллиардера. Дополнительно ситуацию усложнили ее проблемы с зависимостью от рецептурных лекарств.

Анна-Николь Смит

В 2007 году Анна-Николь Смит умерла в возрасте 39 лет от передозировки. Ее смерть стала еще более трагической на фоне потери ее сына Дэниела, погибшего от передозировки наркотиками всего за несколько месяцев до этого.

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