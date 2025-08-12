Маколей Калкин назвал любимую часть серии фильмов "Один дома": неожиданная причина

Маколей Калкин, сыгравший Кевина Макалистера в серии фильмов "Один дома", недавно признался, какая часть ему больше всего нравится. Актер заявил, что если выбирать между первым и вторым фильмом, то он предпочитает "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

Маколей Калкин. Фото из открытых источников

В интервью на YouTube-канале Hot Ones ведущий спросил Калкина, какой из двух фильмов ему нравится больше. Ответ был однозначным – "Один дома 2". Маколей Калкин объяснил, что выбрал лучшую часть "Один дома" с прагматичной точки зрения, ведь второй фильм принес актеру больше денег.

"Мне платили больше. Думаю, мне принадлежит 5% сети, а также 15% мерчандайзинга. Если вы покупаете Talkboy, я говорю: "Да, я возьму 15%. Спасибо. Кстати, купите Talkboy этого Рождества"", — сказал Калкин.

Talkboy – это кассетный плеер и диктофон, который был создан как реквизит специально для "Один дома 2". В фильме Кевин использует его, чтобы обмануть взрослых и забронировать номер в отеле Plaza благодаря функции смены голоса.

После премьеры спрос на игрушку оказался таким высоким, что магазины по всей Америке распродали ее еще до рождественских праздников. Модель Talkboy Deluxe стала бестселлером в 1993 году и была хитом в США еще несколько лет.

По данным Box Office Mojo, "Один дома" собрал в прокате более 17 млн долларов, а его продление получило более 31 млн кассовых сборов. Калкин в первом фильме получил 110 тысяч долларов. Однако за роль в фильме "Один дома 2" заработал около 4,5 миллионов плюс бонусы.

