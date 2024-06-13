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Лучшие минисериалы 2024: новинки кино

Минисериалы года, которые можно посмотреть за вечер

сегодня, 11:09
Автор:
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Черновалова Кристина
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Минисериалы увлекли аудиторию своей уникальностью и качеством, предлагая зрителям целостные истории, закрытые внутри нескольких эпизодов. В 2024 году кинопроизводители предлагают нечто особенное: короткие, но насыщенные сериалы, которые вы можете просмотреть за один вечер. Это идеальный выбор для тех, кто ценит глубину плота и персонажей, но не готов ждать годами в конце истории.

Лучшие минисериалы 2024: новинки кино

Минисериалы года, которые можно посмотреть за вечер

1. "Настоящий мужчина" (A Man in Full) Жанр: Драма, Экранизация

  • Дата премьеры: 2 мая 2024 г.

  • Количество эпизодов: 6

  • Рейтинг IMDb: 6.5

  • Описание: Сериал основан на романе американского писателя Тома Вулфа. Главный герой Чарли Крокер является успешным магнатом в сфере недвижимости. Жизнь Чарли меняется, когда он сталкивается с финансовыми трудностями и угрозой потери контроля своей империи из-за задолженности.


2. "Твоя первая последняя ложь" (Fool Me Once) Жанр: Триллер, Детектив

  • Дата премьеры: 1 января 2024 г.

  • Количество эпизодов: 8

  • Рейтинг IMDb: 6.8

  • Описание: Сюжет разворачивается вокруг бывшей военной Маи Стерн, пытающейся справиться со смертью своего мужа. Обнаружив видео, на котором виден ее покойный муж, Мая погружается в водоворот расследований, раскрывающих темные тайны их прошлого.


3. "Франклин" Жанр: История, Драма, Биография

  • Дата премьеры: 12 апреля 2024 г.

  • Количество эпизодов: 8

  • Рейтинг IMDb: 7.0

  • Описание: Биографическая драма о Бенджамине Франклине, который отправляется во Францию для привлечения поддержки в войне за независимость США. Сериал показывает его дипломатические и личные вызовы на миссии.


4. "Гризельда" Жанр: Биография, Криминал

  • Дата премьеры: 25 января 2024 г.

  • Количество эпизодов: 6

  • Рейтинг IMDb: 7.2

  • Описание: Гризельда Бланко, которая в молодости сбежала из дома и стала знаменитой наркобаронессой в Майами. Ее история отражает жестокий мир наркотиков и его влияние в этой индустрии.


5. "Один день" (One Day) Жанр: Мелодрама, Комедия

  • Дата премьеры: 8 февраля 2024 г.

  • Количество эпизодов: 14

  • Рейтинг IMDb: 8.1

  • Описание: Отношения Эммы и Декстера, которые разворачиваются в течение многих лет, показывая, как они отмечают один день вместе каждый год. Их дружеское и романтическое сообщество разворачивается на фоне личных и профессиональных перемен.


Каждый из этих сериалов открывает свои уникальные сюжеты, обещая зрителям как эмоциональные, так и интеллектуальные впечатления. Найдите своего любимца среди этих шедевров и окунитесь в мир большого кино, не требующего много времени.



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