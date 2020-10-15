Лучшие кинохиты мира, на которые потратили минимум денег

Хороший бюджет — это важная составляющая создания будущего кинохита. Однако не всегда самая главная. Рейтинг малобюджетных кинолент, которые с восторгом пересматривают во всех уголках мира, — яркое тому доказательство. Топ-15 фильмов, на которые создатели потратили сравнительно мало, а получили мировую славу, составил портал twizz.ru.

Самые бюджетные кинохиты. Фото: filmlocal.com

В каждый из этих фильмов создатели вложили менее миллиона долларов, что по современным меркам считается критически мало. Но вот что получилось в итоге.

Рокки (1976)





Оценка критиков: 8.1.

Бюджет: 1 миллион долларов.

Сборы в прокате: 117 миллионов долларов.





Моя левая нога (1989)





Оценка критиков: 9.7.

Бюджет: 600 тысяч фунтов (по курсу тогда — 983 тысячи долларов).

Сборы в прокате: 14 миллионов долларов.





Полу-Нельсон (2006)





Оценка критиков: 8.7.

Бюджет: 700 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 4,5 миллиона долларов.





Наполеон Динамит (2004)





Оценка критиков: 6.7.

Бюджет: 400 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 46 миллионов долларов.





Хэллоуин (1978)





Оценка критиков: 8.8.

Бюджет: 325 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 60 миллионов долларов.





Безумный Макс (1979)





Оценка критиков: 8.1.

Бюджет: 300 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 100 миллионов долларов.





Бронсон (2008)





Оценка критиков: 7.3.

Бюджет: 230 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 2 миллиона долларов.





Голова-ластик (1977)





Оценка критиков: 8.8.

Бюджет: 100 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 7 миллионов долларов.





Техасская резня бензопилой (1974)





Оценка критиков: 8.1.

Бюджет: 83 тысячи долларов.

Сборы в прокате: 31 миллион долларов.





Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)





Оценка критиков: 8.4.

Бюджет: 60 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 248 миллионов долларов.





Клерки (1994)





Оценка критиков: 7.9.

Бюджет: 27 с половиной тысяч долларов.

Сборы в прокате: 3 миллиона долларов.





Брат (1997)





Оценка критиков: 10.0.

Бюджет: 20 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 40 тысяч долларов.





Паранормальное явление (2009)





Оценка критиков: 7.5.

Бюджет: 11 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 193 миллиона долларов.





Музыкант (1992)





Оценка критиков: 8.3.

Бюджет: 7 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 2 миллиона долларов.





Детонатор (2004)





Оценка критиков: 7.0.

Бюджет: 7 тысяч долларов.

Сборы в прокате: 800 тысяч долларов.





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