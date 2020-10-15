Лучшие кинохиты мира, на которые потратили минимум денег

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Виолетта Комаровская
Хороший бюджет — это важная составляющая создания будущего кинохита. Однако не всегда самая главная. Рейтинг малобюджетных кинолент, которые с восторгом пересматривают во всех уголках мира, — яркое тому доказательство. Топ-15 фильмов, на которые создатели потратили сравнительно мало, а получили мировую славу, составил портал twizz.ru.
Самые бюджетные кинохиты. Фото: filmlocal.com
В каждый из этих фильмов создатели вложили менее миллиона долларов, что по современным меркам считается критически мало. Но вот что получилось в итоге.
Рокки (1976)
Оценка критиков: 8.1.
Бюджет: 1 миллион долларов.
Сборы в прокате: 117 миллионов долларов.
Моя левая нога (1989)
Оценка критиков: 9.7.
Бюджет: 600 тысяч фунтов (по курсу тогда — 983 тысячи долларов).
Сборы в прокате: 14 миллионов долларов.
Полу-Нельсон (2006)
Оценка критиков: 8.7.
Бюджет: 700 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 4,5 миллиона долларов.
Наполеон Динамит (2004)
Оценка критиков: 6.7.
Бюджет: 400 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 46 миллионов долларов.
Хэллоуин (1978)
Оценка критиков: 8.8.
Бюджет: 325 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 60 миллионов долларов.
Безумный Макс (1979)
Оценка критиков: 8.1.
Бюджет: 300 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 100 миллионов долларов.
Бронсон (2008)
Оценка критиков: 7.3.
Бюджет: 230 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 2 миллиона долларов.
Голова-ластик (1977)
Оценка критиков: 8.8.
Бюджет: 100 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 7 миллионов долларов.
Техасская резня бензопилой (1974)
Оценка критиков: 8.1.
Бюджет: 83 тысячи долларов.
Сборы в прокате: 31 миллион долларов.
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
Оценка критиков: 8.4.
Бюджет: 60 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 248 миллионов долларов.
Клерки (1994)
Оценка критиков: 7.9.
Бюджет: 27 с половиной тысяч долларов.
Сборы в прокате: 3 миллиона долларов.
Брат (1997)
Оценка критиков: 10.0.
Бюджет: 20 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 40 тысяч долларов.
Паранормальное явление (2009)
Оценка критиков: 7.5.
Бюджет: 11 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 193 миллиона долларов.
Музыкант (1992)
Оценка критиков: 8.3.
Бюджет: 7 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 2 миллиона долларов.
Детонатор (2004)
Оценка критиков: 7.0.
Бюджет: 7 тысяч долларов.
Сборы в прокате: 800 тысяч долларов.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме об украинском музыканте.
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