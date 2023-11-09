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Лучшие фильмы ноября: что нового выйдет в кино

Ноябрь для кинолюбов станет месяцем интересных премьер, среди которых фильмы "Марвеллы", "Наполеон", "Голодные игры" и другие.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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В ноябре на экраны выходят несколько интересных фильмов разных жанров. В кинотеатрах состоится премьера очередного супергеройского фильма от Marvel, выйдет в прокат фильм об украинских IT-специалистах, также можно подробно посмотреть на жизнь французского императора Наполеона Бонапарта и увидеть новый мультфильм от студии Disney.

Лучшие фильмы ноября: что нового выйдет в кино

Лучшие новые фильмы ноября. Кадр из фильма "Голодные игры"

Марвелы

  • Премьера: 9 ноября
  • Жанр: супергероика, фантастика, приключения, экшн
  • Актеры: Бри Ларсон, Тейона Перрис, Иман Веллани

Очередной фильм о супергероях из комиксов Marvel. На этот раз Кэрол Денверс (капитан Марвел) объединяется с Камалой Хан (Миз Марвел) и Моникой Рамбо, чтобы спасти Вселенную.


Смотреть трейлер фильма "Марвеллы" можно ниже:


Первый код

  • Премьера: 16 ноября
  • Жанр: фильм на основе реальных событий

"Первый код" — это украинский фильм о серых кардиналах мира IT-технологий, напрямую влияющих на нашу борьбу с врагом. В нем вы узнаете о зарождении IT в Украине и развитии этой сферы к настоящему времени.

Смотрите онлайн трейлер фильма "Первый код":

Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях

  • Премьера: 16 ноября
  • Жанр: приключения, экшн, драма
  • Актеры: Том Блайт, Рейчел Зеглер

Фильм 2023 года "Голодные игры" является приквелом и рассказывает историю за 64 года до событий оригинальной саги. Сюжет развивается вокруг молодого Кориолана Сноу, обретающего власть и ставшего в будущем тираном.

Посмотреть трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" можно ниже:


Желание

  • Премьера: 23 ноября
  • Жанр: анимация, приключения, комедия, мюзикл

Анимационный музыкальный фильм студии Walt Disney рассказывает о 17-летней девушке Аше, живущей в магическом королевстве. Она чувствует, что с королем что-то не так и просит помощи у звезд. Однако, оказывается, звезда не просто исполняет желания, а спускается к Аше.

Посмотреть трейлер мультфильма "Желание" можно ниже:


Наполеон

  • Премьера: 23 ноября
  • Жанр: биография, приключения
  • Актеры: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Людивин Санье

Режиссерская работа Ридли Скотта описывает взлет и падение французского императора Наполеона Бонапарта. Кроме того, в фильме показан его неустанный путь к власти через призму нестабильных отношений с женой Жозефиной.

Посмотреть трейлер фильма "Наполеон" можно ниже:


Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых ожидаемых фильмах августа.

Также "Комментарии" писали, что учёные назвали самые страшные фильмы в истории кино.



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