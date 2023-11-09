Лучшие фильмы ноября: что нового выйдет в кино

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ноябре на экраны выходят несколько интересных фильмов разных жанров. В кинотеатрах состоится премьера очередного супергеройского фильма от Marvel, выйдет в прокат фильм об украинских IT-специалистах, также можно подробно посмотреть на жизнь французского императора Наполеона Бонапарта и увидеть новый мультфильм от студии Disney.
Лучшие новые фильмы ноября. Кадр из фильма "Голодные игры"
Очередной фильм о супергероях из комиксов Marvel. На этот раз Кэрол Денверс (капитан Марвел) объединяется с Камалой Хан (Миз Марвел) и Моникой Рамбо, чтобы спасти Вселенную.
Смотреть трейлер фильма "Марвеллы" можно ниже:
"Первый код" — это украинский фильм о серых кардиналах мира IT-технологий, напрямую влияющих на нашу борьбу с врагом. В нем вы узнаете о зарождении IT в Украине и развитии этой сферы к настоящему времени.
Смотрите онлайн трейлер фильма "Первый код":
Фильм 2023 года "Голодные игры" является приквелом и рассказывает историю за 64 года до событий оригинальной саги. Сюжет развивается вокруг молодого Кориолана Сноу, обретающего власть и ставшего в будущем тираном.
Посмотреть трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" можно ниже:
Анимационный музыкальный фильм студии Walt Disney рассказывает о 17-летней девушке Аше, живущей в магическом королевстве. Она чувствует, что с королем что-то не так и просит помощи у звезд. Однако, оказывается, звезда не просто исполняет желания, а спускается к Аше.
Посмотреть трейлер мультфильма "Желание" можно ниже:
Режиссерская работа Ридли Скотта описывает взлет и падение французского императора Наполеона Бонапарта. Кроме того, в фильме показан его неустанный путь к власти через призму нестабильных отношений с женой Жозефиной.
Посмотреть трейлер фильма "Наполеон" можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых ожидаемых фильмах августа.
Обсуждения
Новости