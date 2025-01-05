Легендарный осел из "Шрека" умер в возрасте 30 лет

В возрасте 30 лет ушел из жизни миниатюрный осел Перри, ставший прототипом для культового персонажа Осла из анимационного фильма "Шрек". Его смерть подтвердила Дженни Киратли, руководительница фермы Barron Park Donkey Project в Пало-Альто в США, где Перри прожил большую часть своей жизни.

Умер осел Перри из мультфильма "Шрек"

Осел Перри страдал долгое время от ламинита — серьезного заболевания копыт, вызывающего сильную боль. У него также были проблемы с левой задней ногой, из-за которых ему тяжело было стоять. Смотрители долгое время боролись за его здоровье, но в конце концов решили усыпить животное, чтобы прекратить его страдание.

"Я с большой грустью сообщаю о смерти несравненного Перри. Мы разбиты сердцем из-за его смерти, но в последнее время он испытывал все большую боль, страдая от заболевания, известного как ламинит, которое не поддается лечению. Это было подходящее время для него, чтобы попрощаться, хотя для нас это было еще слишком рано", — сказала Киратли.

В конце 1990-х годов аниматоры из Pacific Data Images (PDI) выбрали Перри в качестве модели для создания персонажа Ослика для культового мультфильма 2001 года "Шрек". Они фотографировали, наблюдали его движения и поведение, чтобы максимально точно передать образ в фильме. Хотя Перри остался без упоминания в финальных титрах, его вклад в создание персонажа неоспорим.

Осел Перри, который был прототипом осла из "Шрека"

Фильм "Шрек" стал настоящим феноменом, который заработал более 492 миллионов долларов в мире и завоевал первый "Оскар" за лучший анимационный фильм. После полученной славы Перри был не только кинозвездой, но и талисманом общины Пало-Альто. Его обожали местные жители, а город даже выделил 10 тысяч долларов на его медицинское лечение в сложные периоды.

В дикой природе ослы живут 25-30 лет, а на фермах иногда могут дожить до 40 лет.

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