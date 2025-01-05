Легендарный осел из "Шрека" умер в возрасте 30 лет

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Slava Kot
В возрасте 30 лет ушел из жизни миниатюрный осел Перри, ставший прототипом для культового персонажа Осла из анимационного фильма "Шрек". Его смерть подтвердила Дженни Киратли, руководительница фермы Barron Park Donkey Project в Пало-Альто в США, где Перри прожил большую часть своей жизни.
Умер осел Перри из мультфильма "Шрек"
Осел Перри страдал долгое время от ламинита — серьезного заболевания копыт, вызывающего сильную боль. У него также были проблемы с левой задней ногой, из-за которых ему тяжело было стоять. Смотрители долгое время боролись за его здоровье, но в конце концов решили усыпить животное, чтобы прекратить его страдание.
В конце 1990-х годов аниматоры из Pacific Data Images (PDI) выбрали Перри в качестве модели для создания персонажа Ослика для культового мультфильма 2001 года "Шрек". Они фотографировали, наблюдали его движения и поведение, чтобы максимально точно передать образ в фильме. Хотя Перри остался без упоминания в финальных титрах, его вклад в создание персонажа неоспорим.
Осел Перри, который был прототипом осла из "Шрека"
Фильм "Шрек" стал настоящим феноменом, который заработал более 492 миллионов долларов в мире и завоевал первый "Оскар" за лучший анимационный фильм. После полученной славы Перри был не только кинозвездой, но и талисманом общины Пало-Альто. Его обожали местные жители, а город даже выделил 10 тысяч долларов на его медицинское лечение в сложные периоды.
В дикой природе ослы живут 25-30 лет, а на фермах иногда могут дожить до 40 лет.
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